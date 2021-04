SV og MDG vil fjerne gratisparkeringen i stortingsgarasjen

Det blir veldig krevende å nå 2020-målet for klimakutt i Oslo, sier Lan Marie Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

SV har fått støtte fra MDG for et forslag til klimameldingen om å innføre betaling for parkering i stortingsgarasjen, melder VG.