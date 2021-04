LO-leder Følsvik inn i Arbeiderpartiets sentralstyre

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er ett av to nye medlemmer som er foreslått til Arbeiderpartiets sentralstyre.

Valgkomiteen la torsdag fram sin innstilling. Den viser at de fleste av de 21 sittende medlemmene fortsetter.

Følsvik vil ta over stolen til sin forgjenger Hans-Christian Gabrielsen, som døde brått tidligere i år.

– Det er en stor styrke for Arbeiderpartiet at vi har fagbevegelsen representert i sentralstyret. Valgkomiteen er derfor glad for at Følsvik har takket ja til å bli innstilt som nytt medlem i sentralstyret, sier komiteens leder Rigmor Aasrud i en pressemelding.

I tillegg er fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal foreslått som nytt sentralstyremedlem. Også AUFs leder trer inn i sentralstyret med fulle rettigheter.