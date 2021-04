Jusseksperter kritiserer SMK-hemmelighold av dokumenter om politisaken mot Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) er under politietterforskning for mulig brudd på coronaforskriften. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Statsministerens kontor (SMK) har innhentet dokumenter i anledning politiets etterforskning av Erna Solberg, men nekter å gi innsyn. Jusseksperter er kritiske.

– Slike private saker er ikke en naturlig arbeidsoppgave for SMK, sier jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo til VG.

Statsminister Erna Solberg (H) er under politietterforskning for mulige brudd på coronaforskriften etter at hun og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien for å feire hennes 60-årsdag.

VG har bedt om innsyn i dokumenter som SMK har opplyst til avisen at de har innhentet i anledning politiets etterforskning. SMK har avslått innsynskravet. Dokumentene er heller ikke oppgitt i SMKs postjournal.

Det får førsteamanuensis i juss, Jon Christian F. Nordrum, på Universitetet i Oslo til å reagere.

– Denne saken har svært stor offentlig interesse. Det handler om pandemien og statsministerens handlinger og en pågående straffesak. Da skal det svært mye til for å holde opplysninger unna offentligheten, slik SMK gjør her, sier Nordrum.

SMK vil ikke kommentere saken ytterligere.

– Nå etterforsker politiet saken, og det er ikke naturlig at vi gir ytterligere kommentarer eller gir ut dokumenter som kan oppfattes som et forsøk på å påvirke politiets etterforskning, sier statssekretær Rune Alstadsæter (H).