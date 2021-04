Per Heimly stiller til valg – vil ha samisk praktbygg i Oslo

Per Heimly under en utstilling med Ari Behns verker på Galleri Varden på Jeløya. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

NTB

Kjendisfotografen Per Heimly står på liste for Samefolkets parti i høstens sametingsvalg. Hans valgløfte er å kjempe for et samisk praktbygg i Oslo.