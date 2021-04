Frp ønsker forbud mot barnehijab

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug, her på Stortinget.

I utkastet til sitt nye partiprogram går Fremskrittspartiet inn for å forby barnehijab. Nestleder Sylvi Listhaug varsler fokus på integrering i valgkampen.

I programforslaget går partiet også inn for å straffeforfølge foreldre som sender barna på koranskole i utlandet mot deres vilje, og nye tiltak for å hindre kjønnslemlestelse av barn, skriver VG.

– Innvandring og integrering er alltid en viktig sak for Frp. Det som blir viktigst nå, er det som handler om integrering. Der er det en stor jobb å gjøre i Norge, sier Listhaug, som trolig blir valgt som ny partileder under landsmøtet i mai.

Frp vil forby bruk av hijab i grunnskolen, og Listhaug kaller plagget seksualisering av barn. Hun vil ikke vente på en utredning, selv om det ikke er klart hvor vanlig det er med barnehijab.

– Her har vi ikke tid til utredning. Jeg synes det er noe helt galt ved å pakke inn jentene i et plagg som brukes for å skjule skjønnhet og hår. Det kan vi ikke akseptere lenger i Norge, sier Listhaug.