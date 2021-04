Trump-velgere raser etter omstridt innsamlingskampanje: – Det føles som svindel

Mange av Donald Trumps mest hengivne velgere var villige til å gjøre alt for at Trump skulle bli gjenvalgt som president, og bladde opp store summer for å støtte ham under valgkampen. Nå føler mange seg lurt av innsamlingsmetodene, og krever tilbake deler av pengene.

Må tilbakebetale én milliard norske kroner til misfornøyde Trump-patrioter som mener de er ført bak lyset av eks-presidentens valgkamp-administrasjon.

Ifølge New York Times skal mange av bidragsyterne ha følt seg lurt av Trump-leiren til å åpne lommeboka på feilaktige premisser.

– Banditter! Jeg er pensjonert. Jeg har ikke råd til å betale alle de forbaskede pengene, sier Victor Amelino, en 78 år gammel californier som donerte nærmere 70.000 kroner fordelt over syv overføringer før valget i fjor.

– Det er urettferdig, uetisk og upassende

Det mange av giverne ikke fikk med seg var at det med liten skrift sto at de ikke bare ville bli trukket for ett beløp, men at pengeoverføringene ville fortsette i uke etter uke.

Denne forhåndsgodkjenningen var det ikke alle som hadde fått med seg, og nå føler mange velgere seg grundig lurt og tynet for mer penger enn de hadde forespeilet seg å avse til sin presidentkandidat.

– Det er urettferdig, det er uetisk og det er upassende, sier Ira Rheingold, administrerende direktør i National Association of Consumer Advocates, til avisen.

Kreftsyk mann tappet for penger: – Føltes som svindel

I ett av tilfellene skal en kreftsyk pasient, som var innlagt på sykehus, ha blitt trukket nærmere 5.000 kroner hver måned. Til slutt var kontoen tom etter gjentatte overføringer til Trump-administrasjonens felttog mot Joe Biden.

– Det føltes som svindel, sier Russell Blatt, broren til den 63 år gamle kreftsyke mannen, som døde i februar i år.

Mens den kontroversielle innsamlingen pågikk fra sommeren 2020 mottok flere amerikanske banker og kredittkortselskap mange henvendelser fra privatpersoner som mente de var utsatt for svindelforsøk.

– Hardtarbeidende menn og kvinner i Amerika



Til slutt ble protestene mot Trump-leirens fremgangsmåte så massive at den ble tvunget til å tilbakebetale donorene. Beløpet skal ifølge The New York Times tilsvare til sammen én milliard norske kroner.

Tilbakebetalingene skal utgjøre om lag ti prosent av det totalt innsamlede beløpet. Trump-talsmann Jason Miller bestrider dette og sier det kun dreier seg om i underkant av én prosent av pengedonasjonene.

– Vår kampanje ble mulig på grunn av hardtarbeidende menn og kvinner i Amerika, sier Miller.

Også Biden-leiren må tilbakebetale innsamlede midler



Uten disse innsamlede midlene er det uvisst om Trump kunne ha drevet en så omfattende valgkampanje. Innsamlingen skal også ha fortsatt i noen uker etter at Trump tapte valget.

Avisen skriver også at Biden-kampanjen må betale tilbake 2,2 prosent av sine innsamlede midler, til sammen 50 millioner kroner, som ble samlet inn på en tilsvarende plattform.



