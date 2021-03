Frp-innstilling til sentralstyre vekker reaksjoner

NTB

14 menn og én kvinne, påtroppende partileder Sylvi Listhaug, er innstilt til Frps nye sentralstyre. Den labre kvinneandelen vekker reaksjoner.

– Jeg blir både flau og provosert. Dette sender noen dårlige signaler, sier sittende sentralstyremedlem Lill Harriet Sandaune til Adresseavisen.

Sandaune er også Frps gruppeleder i fylkestinget i Trøndelag.

Hun hadde i utgangspunktet ikke tenkt å stille til gjenvalg i sentralstyret, men har nå ombestemt seg.

– Jeg er redd for at signalet med så få kvinner i styret gjør at Frp ikke blir et like aktuelt parti å stemme på, særlig for kvinner, sier hun.

Sandaune tror valgkomiteen kanskje ikke har tenkt seg godt nok om.

– Det finnes jo mange både tøffe og dyktige damer i Frp, påpeker hun.

Men det avviser leder av valgkomiteen Frank Sve.

– Vi ønsker dem som vi mener er best egnet, uansett kjønn, sier han.