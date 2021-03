Arbeiderpartiet størst i ny måling

NTB

Arbeiderpartiet går kraftig fram i Dagbladets partibarometer for mars. Samtidig går alle de tre regjeringspartiene tilbake.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 24, 3 prosent i den nye målingen, opp 3,9 prosentpoeng fra februar. Arbeiderpartiet er dermed største parti med klar margin i den nye målingen, som er gjennomført av Ipsos for Dagbladet.

Samtidig faller Høyre med 2,2 prosentpoeng til 20,9 prosent, mens Venstre og KrF begge havner under sperregrensa med en oppslutning på 2,9 prosent. Det er et fall på 2,0 prosentpoeng for Venstre og 0,7 prosentpoeng for KrF.

– Borgerlig side er totalt sett dårlig stilt. De har per nå for få mandater til å kunne vinne valget, og slik har det vært gjennom hele koronaperioden selv om Høyre har gjort det bra, sier Maria Rosness i Ipsos til Dagbladet.

For øvrige partier er tallene som følger:

Senterpartiet: 16,7 prosent (-1,0)

Fremskrittspartiet: 11,5 prosent (-1,4)

SV: 7,4 prosent (-0,3)

Rødt: 4,9 prosent (+2,2)

MDG: 3,4 prosent (-0,3)