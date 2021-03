MDG-leder Une Bastholm kaller Trygve Slagsvold Vedum barnslig

NTB

MDG-leder Une Bastholm beskylder de voksne for å oppføre seg som barn i klimadebatten. Hun angriper spesielt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

I en forhåndsinnspilt åpningstale til MDGs digitale landsmøte torsdag trakk Bastholm fram Vedums stunt i vinter der han parkerte dieselbilen sin på Tøyen i Oslo og erklærte at Sp sier nei til soner i byene der det blir forbudt å kjøre med bensin- eller dieselbil.

– Det er altså ikke MDG han plager med å være så barnslig, men spedbarnet som kanskje lå og sov på balkongen like ved, eller ungene som leker utendørs på Tøyen skole, sa Bastholm i talen.

Ifølge henne er rollene liksom byttet om i klimadebatten.

– De voksne oppfører seg som barn, og ungene er blitt de voksne.

«Kjære Trygve»

Ifølge Bastholm har sannsynligvis flere av barna på Tøyen deltatt i skolestreikene for klimaet, mot nettopp politikere som Vedum.

– Så kjære Trygve: Neste gang du har tenkt å lage mediestunt for å markere hvor teit du syns det er at MDG vil ha mindre forurensning og færre biler i byene, så foreslår jeg at du først ser for deg at du tar to gode magedrag av den diesellufta selv, og så setter deg inn i hva slags utfordringer barnefamilier i levekårsutsatte områder i storbyene faktisk lever med, sa hun.

Det er tross alt de rikeste som forurenser mest, påpekte Bastholm videre.

– Mens de som har minst, de har ikke råd til bil eller førerkort, og er de som er mest avhengige av at bussen går når den skal, og at den ikke koster skjorta.

– Folk får vurdere selv

Vedum svarer at Bastholm får kalle ham hva hun vil.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det tar jeg ikke så tungt. Jeg tar det mye mer tungt at MDG kommer med forslag som gjør hverdagslivet til folk mye vanskeligere, sier Vedum til NTB.

Han sier medieopptredenen på Tøyen var ment som et oppgjør med symbolpolitikk.

– Jeg syns MDG er litt blinde for politikkens konsekvenser for vanlige, solide folk rundt omkring i Norge. Men hvis hun syns det er barnslig, så får hun lov til det. Folk får vurdere selv.

Usikker på Støre

I talen advarte MDG-lederen også mot å bygge opp for store forventninger til et regjeringsskifte etter valget.

Ifølge henne er det nemlig langt fra sikkert at en regjering ledet av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil være bedre – etter MDGs standarder – enn statsminister Erna Solberg (H).

– Vi i De Grønne har sagt at vi ønsker regjeringsskifte. Vi har sagt at vi vil gå til Arbeiderpartiet og SV først for å se om vi kan få gjennomslag med dem for vår politikk. Men la oss være ærlige: Vi har ingen garanti overhodet for at Arbeiderpartiet og SV kommer til å levere bedre på klima og natur enn Høyre og Venstre, sa Bastholm.

– Da Ap, Sp og SV satt i regjering sist, leverte de elendig klimapolitikk: Ola Borten Moe åpnet det sårbare Barentshavet på vidt gap for oljeleting. Utslippene gikk ikke ned. Men oljeinvesteringene – de gikk opp, fortsatte hun.

Håper på 7 prosent

Det eneste MDG kan gjøre, fastslo Bastholm, er å stå på for å bli så stort at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ikke kommer utenom partiet.

MDG har som mål å nå 7 prosent i valget, men har hatt en nedadgående tendens på meningsmålingene og ligger under sperregrensa på 4 prosent i gjennomsnittet av målinger i mars.

– Uten et MDG på vippen som en ny regjering er avhengig av for flertall, så risikerer vi nå en reprise av den gamle, trauste såkalte rødgrønne regjeringen, advarte Bastholm i landsmøtetalen.

– Den eneste store forskjellen kan bli at Sp har blitt større, gråere og enda mer naturfiendtlig.