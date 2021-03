Opposisjonen i Hviterussland gjenopptar protester

NTB

Opposisjonelle i Hviterussland planlegger nye protester torsdag mot president Alexander Lukashenko. Regjeringen slo hardt ned på demonstrasjonene i vinter.

Denne gangen oppfordres folk til å samle seg i mindre grupper og marsjere gjennom gårdsplasser. Aktivistene oppfordrer også folk til å sende opp fyrverkeri mot slutten av dagen. Myndighetene sier fortsatt at protestene er ulovlige.

I august i fjor startet demonstrasjonene mot presidenten etter at han vant et valg som vestlige land og opposisjonen mener var preget av juks. De store protestene førte til at flere tusen demonstranter ble pågrepet, og flere ble drept.

Gjenopptakelsen av protestene torsdag sammenfaller med den uoffisielle Frihetsdagen, hvor hviterusserne markerer landets kortvarige uavhengighet fra Russland i 1918. Det er også varslet flere, og større, protester lørdag.