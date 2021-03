Senterpartiet vil ha omkamp om Acer

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum fremmer tirsdag fram et forslag i Stortinget om å få Norge ut av EUs energibyrå Acer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Senterpartiet varsler omkamp om Norges tilslutning til EUs energibyrå hvis de rødgrønne vinner valget til høsten. Ap sier nei.

Senterpartiet kjempet lenge en innbitt kamp mot at Norge skulle bli med i energibyrået Acer i 2018. De har ikke gitt opp, og tirsdag fremmer leder Trygve Slagsvold Vedum et forslag i Stortinget om å be regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut, ifølge NRK.

– For Sp er det særdeles viktig å ha en lav norsk kraftpris. Og i en eventuell ny regjering, hvis vi får tillit til det, vil nettopp det å ta tilbake kontroll over kraftpolitikken være avgjørende viktig, sier han til kanalen.

Acer skal skape et felles europeisk energimarked ved å samkjøre ulike regler og sørge for utbygging av strøm- og gassnett.

Forslaget får neppe flertall i Stortinget i vår, men Sp vil bringe det med seg inn i høstens eventuelle regjeringsforhandlinger.

Mens SV og Rødt står på Sps side, vil MDG gjøre som Arbeiderpartiet og beholde det norske energisamarbeidet med EU.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide advarer mot forslaget om å trekke Norge ut.

– Jeg tenker at mine venner i Sp egentlig vil nevne dette så ofte som mulig for å bære havre til en død hest, men i praksis mener jeg dette er avklart, sier han.