Trond Giske utelukker seg selv som ordførerkandidat i Trondheim

NTB

Trond Giske (Ap) sier det er uaktuelt for ham å stille som ordførerkandidat i Trondheim i 2023.

Flere personer i Trøndelag Ap har ifølge NRK den siste tiden tatt kontakt med Giske for å høre om han vil stille, men Giske avviser at det er aktuelt.

– Det er alltid hyggelig å bli satt pris på, men for meg er det helt uaktuelt. Den ballen kan vi legge død med en gang, sier han til NRK.

Bakgrunnen er at ordfører Rita Ottervik har gjort det klart at hun ikke ønsker å fortsette etter valget i 2023. Etter flere kontroverser de siste årene sier Giske at det har vært for tøft for ham og familien å stå i. Han avviser også at det vil bli aktuelt med toppkandidaturer i framtiden.

– Engasjementet har jeg fortsatt, men det blir ikke som toppkandidat, sier han.