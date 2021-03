Frp foreslår å fjerne eiendomsskatten helt

NTB

Helge André Njåstad og Frp fremmer tirsdag forslag i Stortinget om å fjerne eiendomsskatten helt.

– Stortingsflertallet har vedtatt at eiendomsskatten skal ned. I teorien skulle den nesten vært halvert siden 2017 da promillesatsen er trappet ned fra 7 til 4. Likevel opplever innbyggere og næringsliv at summen på innkrevingen har økt. Da bør noen foreslå at skatten fjernes, sier Njåstad til NTB.

Årets maksimalsats for eiendomsskatt er 4 promille. I fjor var den 5 promille.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2019 ble betalt inn 14,7 milliarder kroner i eiendomsskatt. Det er en økning på 66 prosent siden de borgerlige partiene kom til makten i 2013.

Kommuner med ordførere fra Senterpartiet tar inn mest eiendomsskatt.