Sp får ikke gjennomslag for Sentrum-navneendring

Advokat Geir Lippestad har foreløpig kun en print av logoen sitt nye parti, som skal hete Sentrum. Les mer Lukk

NTB

Partilovnemnda har avvist klagen fra Senterpartiet om at partiet Sentrum har et navn og en ideologi som kan føre til at partiene forveksles.