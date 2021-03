SV-nestleder trekker omstridte forslag

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) trekker omstridte forslag etter at flere i partiet reagerte. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes foreslo at partiet skulle kunne ekskludere medlemmer som brøt med retningslinjene. Nå trekker han to forslag.

– Det har vært et par VG-oppslag de to siste dagene hvor tre av mine forslag til endringer av SVs vedtekter har blitt diskutert. Det var tre forslag, nå trekker jeg to av dem, skriver nestlederen til VG.

Forslagene innebar å åpne for at SV-medlemmer som bryter med partiets retningslinjer, skulle kunne ekskluderes. I tillegg skulle det innføres hard justis med utmeldte medlemmer som gjorde comeback.

Flere i partiet reagerte kraftig på forslagene, som ble omtalt som «diktatorisk».

Nå har Knag Fylkesnes altså trukket forslagene etter «et par gode samtaler med et par personer som har stått i noen tøffe konflikter», sier han.