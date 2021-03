Trond Giske klager inn fem aviser til PFU

NTB

Tidligere nestleder i Ap Trond Giske klager inn fem redaksjoner til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Han mener redaksjonene har brutt pressens etiske regelverk.

– Det er en klage fra Trond Giske mot Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen, skriver generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund i en epost til VG.

Saken dreier seg om et varsel mot Giske levert til Arbeiderpartiet 27. august 2020, som ble omtalt i Adresseavisen kort tid etter, skriver avisen.

VG skriver videre at Giske har bestridt varselet, og har gitt uttrykk for at han mener Adresseavisen og andre aviser har publisert udokumenterte påstander.

Giske mener at to artikler har brutt med Vær Varsom-plakatens bestemmelse om bruk av anonyme kilder, punkt 3.2.