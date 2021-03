Trøndelag Ap tar oppgjør med AUFs medlemstall

– Jeg vil bare understreke at vi tar dette alvorlig. Det skal komme klart fram hvis du melder deg inn i et politisk parti, også ungdomsparti, sier leder Ingvild Kjerkol i Trøndelag Ap. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Trøndelag Ap besluttet fredag at AUFs makt i tre kommunepartier skal ettergås. I tillegg sender fylkeslaget en rapport med påstander om medlemsjuks til Oslo.

Det skriver Adresseavisen og Trønder-Avisa.

Et høyt antall medlemmer har i en årrekke gitt ungdomspartiet AUF mye makt i Trøndelag og særlig i Trondheim. De to andre kommunepartiene som nevnes er Stjørdal og Orkland.

Fredag la kontrollkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti fram resultatet etter å ha gransket AUFs vervemetoder og medlemstall. Etter et drøyt to timer langt styremøte med bare denne saken på agendaen holdt fylkesleder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol, pressekonferanse fredag ettermiddag.

Ifølge Trønder-Avisa , som har lest rapporten, kommer det fram at mange unge ikke visste at de var AUF-medlemmer, og kontingenten ble betalt av spleiseaksjoner blant sentrale AUF-tillitsvalgte.

– Vi tar dette veldig alvorlig. Det skal komme klart fram om du melder deg inn i et ungdomsparti. Vi må ta et oppgjør med slike vervemetoder, sa Kjerkol etter møtet.

Vil ikke kalle det medlemsjuks

– Jeg vil ikke bruke ordet medlemsjuks, men jeg vil bare understreke at vi tar dette alvorlig. Det skal komme klart fram hvis du melder deg inn i et politisk parti, også ungdomsparti, sa Kjerkol på pressekonferansen, ifølge Trønder-Avisas referat.

Den forrige AUF-lederen i Trøndelag, Julie Instad Hole, sier til Adresseavisen at hun foreløpig ikke ønsker å kommentere rapporten, og henviser videre til sittende AUF-leder. Nåværende AUF-leder Emilie Græsli vil ikke kommentere rapporten, skriver hun i en SMS til Adresseavisen.

Rapporten fra kontrollkomiteen skal inneholde to skriftlige varsler og intervjuer med fire sentrale tillitsvalgte som forteller om medlemspraksisen i ungdomspartiet.

Kan berøre andre fylkespartier

Styret i Trøndelag Arbeiderparti vedtok på møtet fredag at de vil støtte AUFs initiativ om å fjerne introduksjonsmedlemskapet, de såkalte tikronersmedlemskapene.

De vedtok også å oversende rapporten til AUFs generalsekretær og Arbeiderpartiets partisekretær, «da dette også kan berøre andre fylkespartier».

Praksisen med introduksjonsmedlemskap i AUF har vært mye omtalt etter at VG i januar avslørte at seks av ti medlemmer i AUF var såkalte tikronersmedlemmer.