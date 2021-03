Frp vil at flere studiesteder skal få utdanne advokater og leger

Roy Steffensen (Frp), som leder Utdannings- og forskningskomiteen, påpeker at Norge bare utdanner halvparten av legene vi trenger. Foto: Vidar Ruud / NTB

Legeutdanning ved Universitetet i Stavanger kan bli en realitet om den såkalte gradsforskriften endres, slik Frp foreslår, skriver Stavanger Aftenblad.

I dag har universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø monopol på å utdanne leger i Norge. Universitetet i Stavanger (UiS) vil bli den femte byen, men gradsforskriften hindrer dette.

Forskriften definerer hvilke grader og yrkesutdanninger med beskyttet tittel som kan tildeles av universiteter og høyskoler.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp), som leder Utdannings- og forskningskomiteen, vil torsdag fremme forslag om å endre forskriften i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen om å endre gradsforskriftens begrensning av utdanningsinstitusjonenes mulighet for å tilby yrkesutdannelser med beskyttet tittel.»

I Tromsø er frykten at nok et medisinsk fakultet i sør kan føre til at det blir vanskeligere å få fagfolk nordover, ifølge Khrono.

– Det er ikke særlig overraskende at universitetene som nyter godt av monopolsituasjonen, vil bevare den. Kiwi jubler nok heller ikke når Rema vil starte butikk på nabotomta, sier Steffensen som påpeker at Norge bare utdanner halvparten av legene vi trenger.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) holder døra på gløtt for medisinsk utdanning i Stavanger:

– Før påske konkluderer regjeringen i en stortingsmelding på hvilke høyskoler og universiteter som skal ha rett til å tilby medisin, psykologi, teologi, veterinær, rettsvitenskap og så videre. Alt ligger til rette for et stortingsvedtak før sommeren, opplyser Asheim til Stavanger Aftenblad.