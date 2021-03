Sunniva Holmås Eidsvoll gjenvalgt som leder i Oslo SV

Sunniva Holmås Eidsvoll er gjenvalgt som leder i Oslo SV. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Fem år etter at hun ble valgt til leder for Oslo SV, ble Sunniva Holmås Eidsvoll (38) lørdag gjenvalgt for en ny toårsperiode.