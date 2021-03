Carl I. Hagen mener innvandringspolitikken har bidratt til coronasmitte i Oslo

Carl I. Hagen mener innvandringspolitikken i Oslo delvis har skylden for coronakrisen i Oslo Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener innvandringspolitikken delvis har skylden for coronakrisen i Oslo. – Helt feil, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Hagen mener at det er en konsekvens av innvandringspolitikken at Oslo ble stengt ned på nytt denne uka, sier han til VG. På spørsmål om innvandringen har skylden for coronakrisen i Oslo, svarer han:

– Ja, delvis, det skyldes den langsiktige innvandringspolitikken som er ført de siste 20–30 årene. Smitten er mye høyere i innvandrerbefolkningen.

At smitten er høy i bydelene der det er mindre leiligheter og bor trangt, mener 76-åringen er en konsekvens av politikken.

– Hadde vi ført den innvandringspolitikken jeg sto for på 90-tallet, så hadde vi hatt 100.000 færre innbyggere, og vi hadde ikke hatt den boligtettheten og de boligprisene, sier Hagen.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), mener det blir helt feil å gi innvandringen skylden for covid-spredning.

Han påpeker at viruset ikke bryr seg om kultur eller religion, og at de som bor trangt og som ikke kan ha hjemmekontor, er mer utsatt for å bli smittet.

– Mange innvandrere bor trangt og jobber for eksempel i kollektivtransporten, butikker og helsetjenesten, altså i direkte møte med andre mennesker. Derfor er det også større fare blant dem for at de blir smittet, sier byrådslederen.