Styret i Vadsø SV melder seg ut av partiet: – Skandaløs behandling

Det har stormet i Finnmark SV etter nominasjonsprosessen til stortingsvalget.

Hele styret i Sosialistisk venstreparti (SV) i Vadsø kunngjorde fredag at de trekker seg fra sine verv og melder seg ut av partiet.

Dette gjelder Robert Lundgren, Ida Huru, Jarand Harila og styreleder Tyra Veigård Mannsverk.

Bakgrunnen for utmeldelsene er bråket i Finnmark SV etter nominasjonsprosessen til stortingsvalget, skriver NRK.

– Når tidligere styremedlem i Vadsø SV har blitt utsatt for reinspikket antifeminisme i sitt arbeid som leder for nominasjonskomiteen i Finnmark SV i løpet av høsten, og det ikke blir håndtert, snarere akseptert av fylkesstyret til tross for skriftlig innsendt varsel fra henne, finner vi som sitter i styret i Vadsø SV at nok er nok, skriver styret i Vadsø SV i en pressemelding.

– Minner om lukkede sekter

Leder for nominasjonskomiteen, Hanne Harila, var gravid under arbeidet med nominasjonsprosessen. Ifølge styret i Vadsø SV hadde Harila planlagt arbeidet i komiteen, og forberedt intervjuer og møter.

– Når leder går ut i svangerskapspermisjon setter flertallet i gang med møter, intervjuer av aktuelle kandidater etc. I etterkant sender de klage til fylkesstyret på at hun ikke hadde deltatt på møter eller vært aktiv nok i arbeidet. Blant annet at hun ikke deltok på intervjuer samme dagen som hun fødte, skriver styret videre i pressemeldingen.

Ifølge styret skjedde det ingenting da Hanne Harila varslet fylkesleder Bjarne Rohde om det som hadde skjedd.

– En slik skandaløs behandling av en kvinne som varsler om antifeminisme i det vi trodde var et feministisk parti vil ikke vi gjenværende styremedlemmer være med på. Denne måten å behandle varslere på minner mer om lukkede sekter vi ikke vil identifisere oss med, enn om et progressivt feministisk parti. Derfor trekker vi oss med umiddelbar virkning fra styret i Vadsø SV og som medlemmer i SV, skriver de avslutningsvis i pressemeldingen.

– Det er ikke rett

Under nominasjonsmøtet 14. februar ble Amy Brox Webber fra Kirkenes valgt som førstekandidat for partiet, på bekostning av Tommy Berg fra Alta SV. Ifølge NRK ble Webber foreslått etter at fristen for å melde inn nye kandidater hadde gått ut. De som støttet Bergs kandidatur skal ha reagert sterkt på dette.

SV-leder Audun Lysbakken vil ikke kommentere saken. Les mer Lukk

SV-leder Audun Lysbakken ønsker ikke kommentere saken overfor NRK, og henviser til fylkesleder Rohde. Han synes det er beklagelig at styret i Vadsø SV trekker seg.

– Det er ikke rett at fylkesstyret ikke gjør noe. Vi har, som jeg gjorde greie for til iFinnmark i går, satt ned et evalueringsutvalg som skal gå gjennom hele nominasjonsprosessen. Til å lede dette evalueringsarbeidet har vi fått tidligere fylkesleder i Hordaland, Gina Barstad, som kan se på prosessene med et blikk utenfra, som vil være viktig, sier Rohde til avisen iFinnmark.

Hanne Harila meldte seg ut av SV allerede i februar.

«Prosessen rundt nominasjon til stortingslista i Finnmark finner jeg helt uholdbar. Det har vært en stygg kampanje mot én av kandidatene, og når det i tillegg blir et møte med spilleregler som endres underveis, kan ikke jeg lengre være med på dette», skrev hun i utmeldingsbrevet, ifølge iFinnmark.