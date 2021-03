MDG-leder Une Bastholm slakter Erna Solberg: – Fullstendig respektløst

Miljøpartiet De Grønne-lederen er lite imponert over håndteringen til statsminister Erna Solberg etter Molde-ordførerens angrep på Oslo-byrådets coronahåndtering.

MDG-topp Une Bastholm går til angrep mot statsminister Erna Solberg i etterkant av Molde-ordfører Torgeir Dahls corona-utspill mot Oslo søndag.

Bastholm reagerer på at det tok lang tid før Solberg beklaget og tok avstand fra Dahls tirade, og at hun tok avstand først etter hun må ha kjent til at hennes stab var involvert, uten å nevne nettopp det. Hun kommer til å sende et skriftlig spørsmål fra Stortinget til statsministeren for å få hele versjonen av saken, melder TV 2.

– Uttalelsen til Dahl er jo ikke bare et mageplask. Men også fullstendig respektløst overfor situasjonen befolkningen står i og alle dem som jobber for å bekjempe pandemien i Oslo, sier Bastholm.

Hun får støtte av Ap-politiker Dag Terje Andersen.

– Statsministeren påstår jo at hun ikke kjente til dette, men dette her kjenner jeg igjen som klassisk negativ kampanje fra Høyre, sier han til TV 2.

Irettesatte Egseth

Bakgrunnen for den offentlige beklagelsen er avsløringene om at Solbergs egen statssekretær Peder W. Egseth (H) hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) i forbindelse med et VG-intervju der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for håndteringen av coronapandemien.

Statsministerens kontor (SMK) har blitt forelagt kritikken fra Bastholm og Andersen av TV 2, men de henviser til uttalelsene Solberg ga under en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag kveld om saken.

– Jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sa hun.



Samtidig kom Solberg med en kraftig irettesettelse av Egseth.

– Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering, er ikke en oppgave for Statsministerens kontor, sa hun.

Egseth: – Jeg beklager

Statsminister Erna Solberg sammen med Peder W. Egseth, som i dag er statssekretær ved Statsministerens kontor. Egseth betraktes som en av statsministerens viktigste «spinndoktorer» og har en viktig rolle i regjeringens kontakt med pressen.

Solberg har gjentatte ganger benektet at hun kjente til saken før hun leste den i avisa søndag.

Dette bekreftes av Egseth selv i en epost til Dagens Næringsliv tirsdag kveld.

«Saken har av enkelte blitt fremstilt som noe bestilt av Erna Solberg og resten av partiledelsen i Høyre. Det er ikke sant. Verken partiledelsen, statsministeren eller Bent Høie kjente til min kontakt med Torgeir eller utspillet før det ble publisert i VG», skrev Egseth i eposten.

«Jeg beklager at jeg har bidratt til utspill og innsalg som har bidratt til å skape konflikt mellom ulike kommuners håndtering av koronasituasjonen», skrev statssekretæren i e-posten.