Støre: Erna Solberg har en jobb å gjøre med å gjenopprette tilliten

NTB

Erna Solberg har en jobb å gjøre med på gjenopprette tilliten til arbeidet ved Statsministerens kontor, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter Molde-skandalen.

– Erna Solberg har beklaget den rollen Statsministerens kontor har spilt i forbindelse med utspillene fra Moldes ordfører mot Oslos befolkning og Raymond Johansen. Det var bra og helt nødvendig, sier Støre etter Solbergs hasteinnkalte pressekonferanse om Molde-saken tirsdag kveld.

– Det er avgjørende at alle kan ha tillit til arbeidet ved Statsministerens kontor. Erna Solberg har en jobb å gjøre med på gjenopprette denne tilliten, fortsetter han.

– Pinlig

– Pandemien påfører mange i Norge store belastninger. I stedet for å bruke tiden på politisk spill og økte motsetninger mellom folk, må innsatsen settes inn for å sikre Norge flere vaksiner, sier Ap-lederen.

SV-leder Audun Lysbakken sier det er på høy tid og nødvendig at Solberg nå beklager.

– Denne saken har vært pinlig for Høyre og statsministeren. Opposisjonen har latt være å så unødvendig splid om smittevern gjennom pandemien, derfor var det ekstra skuffende at et slikt angrep mot Oslo kom fra sentralt regjeringshold, sier SV-lederen.

Splittende sak

Solberg ringte tirsdag kveld til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo for å beklage etter avsløringene om at hennes egen statssekretær Peder W. Egseth (H) hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) med å komme i kontakt med VG før et intervju der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for håndteringen av coronapandemien.

– Hvorfor brukte SMK tid på å få på trykk en splittende sak hvis de visste at en ny vaksinestrategi var på vei – en strategi som i seg selv kunne virke splittende, spør Arbeiderpartiets Martin Henriksen på Twitter.