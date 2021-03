Sp-topp åpner for russisk vaksine i Norge

NTB

Senterpartiets Marit Arnstad er kritisk til om regjeringen gjør nok for å sikre Norge nok coronavaksiner. Hun mener Sputnik V er en god kandidat.

– Jeg synes at Norge burde prøve å sikre seg denne vaksinen. Russerne ønsker å søke EU om godkjenning. Det norske legemiddelverket bør også gjennomgå denne vaksinen på egen hånd, ikke bare vente på EUs behandling, skriver Arnstad i Klassekampen.

Sps parlamentariske leder viser til at land som har tatt direkte kontakt med produsentlandene, som Storbritannia og Israel, ligger i verdenstoppen i antallet vaksinerte.

Hun får støtte av Sør-Varangers ordfører Pål Gabrielsen (SV) og Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet. De mener i tillegg at vaksinen kan bedre naboforholdet til Russland. Det er ikke Arnstad enig i.

– Jeg mener vi ikke skal se på vaksiner på en slik politisk måte. Det viktige er at en vaksine er trygg og fungerer godt, skriver hun.

Effektiv

I november sa Russland at deres coronavaksine Sputnik V var 92 prosent effektiv mot covid-19. Vaksinen er eksportert til 37 land, med til sammen 1,1 milliarder innbyggere.

I februar støttet en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet funnet. Studien kom fram at vaksinen har 91,6 prosents effektivitet.

Den er dessuten relativt billig og krever ikke den samme nedkjølingen som en del andre vaksiner.

Det har ført til at enkelte ledere i EU har sett muligheten til å fylle tomrommet som har oppstått fordi andre leverandører ikke har oppfylt sine løfter om leveranser.

Russland har foreløpig ikke søkt EU om godkjenning av coronavaksinen Sputnik V, men flere land har tatt direkte kontakt med Russland. Blant dem er Serbia og San Marino og EU-landene Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.

EU vurderer kvaliteten

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms og Finnmark mener Norge for lengst burde ha jobbet mer selvstendig og tatt kontakt med blant annet Russland og Sputnik-V-produsenten.

– Her nord sier vi at om noen ramler over bord fra båten, så kaster vi ut en livbøye. Vi bryr oss ikke om hvor denne bøyen er produsert, sier fylkesrådslederen til Klassekampen.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo minner om at Norge har satt sin lit til EUs legemiddeltilsyn EMA for å vurdere sikkerhet og kvalitet på vaksinene.

– Det er svært god grunn til at russerne burde sende en søknad til EMA. Før de har søkt og fått godkjenning vil jeg ikke anbefale å bruke den. Det som foreligger av info til nå, tilsier at når søknaden kommer, vil den bli møtt med seriøsitet i Europa, sier hun.