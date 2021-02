Ap-ordfører vil si nei til rusreformen

Porsgrunn-ordfører Robin Martin Kåss (Ap) vil ikke at partiet hans skal gi tommel opp til regjeringens rusreform. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Arbeiderpartiet bør si nei til regjeringens rusreform, mener Ap-ordfører Robin Kåss i Porsgrunn. Han mener reformen vil fungere som legalisering.

– Vi ønsker ikke å ha økt tilgang på narkotika i vår kommune. Vi ønsker ikke å skape et straffefritak, nærmest en legalisering av kjøp, salg, oppbevaring og bruk av såpass mye narkotika som regjeringen foreslår, sier han til NRK.

I forrige uke la regjeringen fram forslag til ny rusreform, som åpner for å ikke lenger straffeforfølge bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Isteden vil regjeringen gi folk hjelp til å håndtere rusproblemene. De foreslår straffefrie terskler for besittelse av narkotika.

Regjeringen er avhengig av Ap for å få gjennom rusreformen, men det er uenighet innad i partiet.

Kåss var statssekretær i Helsedepartementet under daværende helseminister Jonas Gahr Støre i 2013. Han mener at straff hjelper som et preventivt tiltak.

– Det har vi jo enten det er i trafikken eller hvor det måtte være. Det jeg er bekymret for, er at dette forslaget kan øke tilgjengeligheten, det kan skape en aksept for å bruke rusmidler, sier Kåss.