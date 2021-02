Listhaug refser Raja for å gi for mye støtte til kulturlivet

NTB

Frps nestleder Sylvi Listhaug mener at kulturlivet får spesialbehandling med økonomisk coronastøtte. Kulturminister Abid Raja forsvarer på sin side hver krone.

– Vi har fått sterke reaksjoner fra mange ulike bransjer og folk på at kulturlivet i praksis har fått et sugerør inn i statskassen, som vanlige bedrifter bare kunne drømme om, sier Listhaug til VG.

Hun mener kulturlivet får en unødvendig forskjellsbehandling.

Nå foreslår hun at Stortinget ber regjeringen om å endre støtteordningene til kultursektoren, slik at de baseres på samme forutsetninger som kompensasjonsordningen for næringslivet for øvrig.

Kulturministeren slår tilbake og mener at man ikke kan sette en prislapp på norsk kulturarv. Han peker på at denne sektoren også er et næringsliv med arbeidsplasser.

– Men selv om du ikke kan sette prislapp på det, så kan du anerkjenne dets betydning for hva vi har blitt som folk. Og jeg vil forsvare hver eneste krone av de 8,7 milliardene ekstra vi i regjeringen har satt av for å ivareta den norske kulturarven, svarer Raja til Listhaug.