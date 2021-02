Forsvarsministeren: Spennende Nato-forslag

NTB

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er positiv til forslagene Nato-sjef Jens Stoltenberg la fram denne uken for å reformere alliansen.

– Jeg synes det er spennende, og dette kommer jo som et svar på reaksjonene fra tidligere, sier Bakke-Jensen til NTB på Natos forsvarsministermøte.

Den franske presidenten antydet for et drøyt år siden at Nato var «hjernedød», noe som utløste både protester og debatt. Resultatet var at toppmøtet i London i desember 2019 ga Stoltenberg i oppdrag å se hvordan den politiske dimensjonen i Nato kan løftes. Det tror Bakke-Jensen er lurt.

– Spennende

– Vi har tenkt veldig mye militære kapasiteter, men vi må også gjøre oss noen politiske tanker, sier forsvarsministeren. Han er positiv til å se på Nato som en arena for konsultasjon i flere vanskelige saker. Det er også forslag til at andre ministre enn dem som jobber med forsvar og utenrikspolitikk, skal møtes.

– I dag hadde vi et møte med Sverige, Finland og EU, og i den settingen kunne det vært spennende at justisministrene møtes. I dagens trusselbilde ser vi ofte ting som berører justisministrenes ansvarsområder, for eksempel hybride trusler og samfunnssikkerhet, mer generelt, sier Bakke-Jensen.

Han påpeker også at mye av diskusjonen mellom EU og Nato handler om å fordele oppgaver og unngå at man jobber dobbelt.

Flere når budsjettmålet

En annen sentral del av Stoltenbergs reformforslag er å øke Natos felles budsjett. Dermed kan deler av operasjoner og øvelser betales av fellesskapet, ikke bare dem som deltar i operasjonene. Det skal bidra til mer rettferdig byrdefordeling.

Byrdefordeling har lenge vært et nøkkelord i Nato, og Stoltenberg kunne fornøyd fortelle om fremgang på et mer tradisjonelt område: voksende forsvarsbudsjetter.

– Dette er sjuende år på rad at Canada og de europeiske allierte øker sine forsvarsbudsjetter. Det er nå ni land, deriblant Norge, som bruker minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. I 2014 var det tre.

Venter på USAs signal

Natos tilstedeværelse i Afghanistan blir et tema når møtet fortsetter torsdag. Det er ikke ventet at medlemslandene fatter noe vedtak om å trekke seg ut. Ifølge avtalen mellom USA og Taliban skal alle utenlandske soldater være ute av Afghanistan innen 1. mai, men det forutsetter blant annet at de forhandler i god tro om fred og at volden dempes.

Bakke-Jensen vil ikke foregripe utfallet av diskusjonen som venter.

– Vi har sagt at vi skal ta signalene fra amerikanerne i morgen, så vi får se hva de sier da.

USA representeres av forsvarsminister Lloyd Austin på det som er Natos første ministermøte siden Joe Biden overtok i Det hvite hus. Austins norske kollega sier signalene som nå kommer fra et mer Nato-vennlig Nato, er positive.

– Det er et budskap om et USA som er med på å bygge allianse og samhold, sier Bakke-Jensen.