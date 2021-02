Erna Solberg advarer mot å «flate ut» pensjonen

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) frykter at økt minstepensjon kan føre til at de som har jobbet, ikke får verdi av pengene de har betalt inn.

– Det å øke minstepensjonen betyr at vi flater ut pensjonssystemet. Det betyr at folk som har jobbet, ikke får verdi av det de har betalt inn, sa statsministeren i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Hun ble utfordret av Frp-leder Siv Jensen, som ville vite hvorfor Høyre ikke vil være med på å løfte minstepensjonen oppover mot EUs fattigdomsgrense.

Solberg innvendte at et slikt løft vil bety at Norge beveger seg mot et system hvor folketrygden er flat, og der folk som ikke har jobbet, får like god pensjon som folk som har jobbet og betalt inn i pensjonskassen.

– Du tar altså vekk belønningen i pensjon for at du har jobbet, med de forslagene Frp ivrer for, sa Solberg.

– Jeg trodde ærlig talt at også Frp mente at de du betaler inn i systemet, skal reflekteres i det du tar ut av systemet.

Jensen påpekte for sin del at det er 138.000 minstepensjonister i Norge, mange av dem kvinner. Frps ønske er at minstepensjonen gradvis skal trappes opp mot EUs fattigdomsgrense.

Satsen for en enslig minstepensjonist ligger i 2021 på 204.690 kroner, mens EUs fattigdomsgrense er 247.000 kroner.