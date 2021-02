Trumps tidligere sjefstrateg: Trump led av tidlig demens

Ny bok:

En av eks-president Donald Trumps mest sentrale og lojale støttespillere, Steve Bannon, skal ha forsøkte å fjerne Trump da han mistenkte ham for å være mentalt svekket, og dermed uskikket til presidentembetet.

Det kommer fram i en ny bok, skriver The Guardian.

Stephen Kevin «Steve» Bannon (67) ble under den første delen av Trumps presidentperiode regnet for å være en av Trumps nærmeste og trofaste medarbeidere.

I stillingen som sjefstrateg trakk han i mange tråder og la premissene for presidentens valg og prioriteringer.



Ideologisk befinner Bannon seg relativt langt ute på høyresiden. Han ledet i flere år det kontroversielle nettstedet Breitbart News.

Bannon har en karriere som politisk rådgiver, forretningsmann, medieleder, filmskaper og tidligere offiser i den amerikanske marinen.

I løpet av tiden som sjefstrateg i Trumps regjering, rakk han å hisse på seg flere politiske motstandere, og ble regnet som en av Trumps mest kontroversielle støttespillere.

Stemplet Trump jr. som «forræderisk» og «upatriotisk»

Men i likhet med flere av Trumps nære medarbeidere som etter hvert måtte forlate Det hvite hus, kom også Bannon i unåde. I januar 2018 måtte han trekke seg etter å kommet med kritikk mot Trump.

Bannon skal blant annet ha stemplet Trumps sønn, Trump jr. som «forræderisk» og «upatriotisk», noe som fikk Trump til å rase og si at Bannon hadde gått fra forstanden, ifølge Reuters.

Video: Bannon hevder han støtter «flotte» Trump

Your browser doesn't support HTML5 video. Bannon hevder han støtter «flotte» Trump

I boken «Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes» skriver forfatteren Ira Rosen, som i mange år var produsent for det populære programmet 60 Minutes på CBS News, at Steve Bannon mistenkte at Trump hadde tidlig demens. Rosen har blant annet vunnet Emmy-prisen for nyheter og dokumentarer for beste undersøkende journalistikk.

«En reell mulighet for at han ville bli fjernet fra embetet»

«Bannon trodde Trump led av demens i et tidlig stadium, og at det var en reell mulighet for at han ville bli fjernet fra embetet ved den 25. grunnlovsendringen, hvor kabinettet kan stemme at presidenten ikke lenger er mentalt i stand til å utføre sine plikter», heter det i boken, ifølge The Guardian.

Forfatteren Ira Rosen skriver at Bannon var veldig frustrert over Trump, og følte seg «kastet under bussen».

Han viser til at Bannon flere ganger siterte fra en spalte i New York Times fra 2017 hvor det ble referert til at enkelte republikanere mistenkte at Trump kunne ha Alzheimers sykdom, etter å ha besøkt ham i Det hvite hus.

Benådet av Trump i 12. time



På sin siste dag som USAs president, benådet Trump sin tidligere sjefstrateg Steve Bannon. Dermed fikk han betalt for sitt tidligere vennskap og innsats for Trump.

Bannon er tiltalt for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall». Ifølge statsadvokaten ble til sammen ble flere hundre tusen givere svindlet for over 220 millioner kroner.

Trump skal ifølge CNN ha gått flere runder med seg selv før han til slutt bestemte seg for å benåde Bannon.

Video: Steve Bannon: – Jeg har hatt kontakt med Frp