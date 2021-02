Siv Jensen reagerer kraftig på utelatelse av migrasjon i ny perspektivmelding

NTB

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen mener regjeringen feier innvandringsspørsmålet under teppet i den nye perspektivmeldingen.

Da regjeringens forrige perspektivmelding ble lagt fram i 2017, var det Jensen selv som var finansminister. Meldingen inneholdt da et eget kapittel om utfordringer knyttet til migrasjon.

Men noe slikt kapittel finnes ikke i den nye perspektivmeldingen som ble lagt fram av finansminister Jan Tore Sanner (H) fredag. I stedet er omtalen av migrasjon begrenset til noen kortere delkapitler.

– Jeg syns det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å feie det under teppet. Det forteller meg at Høyre har gjort et ordentlig knefall for KrF og Venstre, for de liker ikke å omtale slike ting i det hele tatt, sier Jensen til NTB.

I en perspektivmelding må faktum påpekes, og faktum er at noen innvandrergrupper i liten grad deltar i yrkeslivet, fastholder Frp-lederen.

– Vi vet at personer fra ikke-vestlige land har en yrkesdeltakelse på godt under 50 prosent, mens personer fra europeiske land har en sysselsettingsgrad på over 70 prosent, sier Jensen.

– Nå er det nærmest ikke noe fokus på dette i det hele tatt.

Perspektivmeldingen kommer hvert fjerde år og omhandler viktige utfordringer de kommende tiårene.