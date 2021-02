VG: AUF i Oslo fikk for mye i støtte etter å ha oppgitt feil medlemstall

Oslo AUF fikk 827.500 kroner i tilskudd fra kommunen på to år, etter at de oppga feil medlemstall, ifølge en gjennomgang VG har gjort. Arkivfoto: Marius Knutsen / NTB.

NTB

Oslo AUF fikk 827.500 kroner i tilskudd fra kommunen på to år, etter at de oppga feil medlemstall, ifølge en gjennomgang VG har gjort.

Organisasjonen skal ha oppgitt feil medlemstall i to søknader i 2016 og 2017 som ga dem 827.500 kroner i støtte som de ikke var berettiget til, skriver avisen.

Bakteppet i saken er de mange såkalte 10-kronersmedlemmene til Aps ungdomsorganisasjon.

VG har tidligere skrevet om hvordan AUF har vervet tusenvis av medlemmer til kun 10 kroner i medlemsavgift mot normalt 50 kroner. Praksisen er lovlig, men omstridt innad i Ap.

Men for å få tilskudd av Oslo kommune, kan ikke andelen 10-kronersmedlemmer være mer enn 40 prosent av medlemsmassen.

Forskriften til kommunen sier at minst 60 prosent av medlemmene må være såkalt «tellende medlemmer», som betyr at de må ha betalt minst 50 kroner i årskontingent og være under 26 år.

Forskjellige tall

I 2015 og 2016 fikk Oslo AUF ikke tilskudd fordi andelen 10-kronersmedlemmer var for høy. De to neste årene endret fylkeslaget hvilke medlemstall de oppga til kommunen, og andelen 10-kronersmedlemmer utgjorde ikke lenger mer enn 60 prosent av medlemsmassen, viser VGs gjennomgang.

Samtidig viser ungdomspartiets egne interne dokumenter og møteprotokoller fra de samme årene at de hadde langt flere medlemmer enn de rapporterte inn til støtteordningen.

I søknaden for 2017 oppga AUF i Oslo å ha 874 medlemmer i 2015. Tilskuddet i 2017 var basert på medlemstall fra 2015. Men årsberetningen viser at de hadde 2.332 medlemmer i 2015, ifølge VG.

I søknaden året etter skrev AUF at de hadde totalt 711 medlemmer. Den interne årsberetningen viser imidlertid at de hadde hele 1.622 medlemmer totalt.

– Er i prosess

Fylkesleder i Oslo AUF Varin Hiwa skriver i en epost til NTB at fylkeslaget nå er i gang med en grundig gjennom gang av organisasjonens tidligere søknader sammen med Oslo kommune.

– Vi ønsker få oversikt over eventuelle usikkerheter, og dersom noe uregelmessig har skjedd, ønsker vi å finne ut av dette sammen med Oslo kommune og revisor, skriver Hiwa.

Hiwa var ikke involvert i å sende søknadene som omtales.

Fylkessekretæren som signerte og leverte søknaden med feil medlemstall i 2017, heter Henrik Dahl Jacobsen (23) og er nå bystyrerepresentant for Ap i Oslo. Sentralstyremedlem i AUF, Agnes Viljugrein, ledet Oslo-laget de to årene søknadene med feil medlemstall ble sendt.

Både Jacobsen og Viljurein henviser overfor NTB til Varin Hiwas kommentarer i saken.

– AUF i Oslo er nå i en prosess med Oslo kommune om å oppklare hva som har skjedd i denne saken, skriver de to i hver sin sms til NTB.

Viljurein er nå nestleder i bydelsutvalget i Gamle Oslo og står på 7. plass på Oslo Aps stortingsliste.