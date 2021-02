Statistikkforsker: Under fem prosent sjanse for gjenvalg for Erna

Statsminister Erna Solberg levnes ikke store sjanser for gjenvalg i UiO-forsker Jørgen Bølstads nye målinger. Modellen tar høyde for støy i meningsmålinger.

Meningsmålingene for de forskjellige partiene kan sprike mye. OiU-forsker Jørgen Bølstads nye modell tar høyde for sprik i målinger, men det lover ikke godt for Erna Solbergs sjanser for gjenvalg.

Under politisk kvarter på NRK torsdag fortalte Bølstad at det var om lag fem prosent sjanse for at de borgerlige kom til å beholde makten etter høstens valg. Det kom frem i hans nye modell som oppdateres daglig på nettstedet estimite.no.

Modellen er den første i Norge som ikke bare sammenligner meningsmålinger, men tar høyde for målefeil, som Bølstad omtaler som støy. Den sammenlignes med Nate Silvers FiveThirtyEight i USA.

Jørgen Bølstad er førsteamanuensis og statistiker ved UiO.

– Dekningen av meningsmålinger i Norge handler mye om å tolke endringer fra en måned til en annen. Så vet vi jo at det er store målefeil i hver måling. Ser du på for eksempel KrF, så er jo den trenden en nesten flat strek, mens målingene kan svinge opp til tre prosentpoeng i løpet av en uke. Så her er det en fare for å sitte og tolke masse ut av det som egentlig er støy. Litt av poenget for min del er å lage en modell som klarer å fange opp de reelle svingningene og som klarer å se gjennom det som er støy, sa Bølstad til NRK.

Noen partier har mer støy enn andre

Han er førsteamanuensis og statistiker ved Universitetet i Oslo og utdyper overfor ABC Nyheter:

– Et trekk ved modellen jeg bruker er at den beregner hvor mye hvert partis oppslutning varierer fra uke til uke. For SV og KrF er denne variasjonen veldig liten, mens den for Frp og Sp er betydelig større. Dette gjør blant annet at trendene som beregnes for Frp og Sp er litt mer følsomme for nye målinger. Det betyr også at når vi forsøker å se fremover i tid, så er modellen ganske sikker på hvordan SV og KrF vil gjøre det i valget, mens det for Frp og Sps del er stor usikkerhet, og altså et stort spenn i mulig utfall, sier han til ABC Nyheter.

Estimites modell tyder på at MDG har størst sjanse for å komme over sperregrensen, med 23,5%.

Modellen skiller seg på flere punkter ganske markant fra Poll of polls, som sammenligner meningsmålingene opp mot hverandre.

– Gjennomsnittene som rapporteres hos Poll of polls er vel først og fremst oppsummeringer av data, mens jeg forsøker å modellere og estimere de underliggende trendene i befolkningen. Et mål ved min tilnærming er å bygge modeller som etterligner måten dataene blir til på, sier Bølstad til ABC Nyheter. Han presiserer at han mener Poll of polls gjør en fantastisk jobb med å systematisere meningsmålingene i Norge.

4,9 prosent sjanse for gjenvalg

Nettsiden estimite.no oppdateres daglig med de siste meningsmålingene, og hvilke beregninger modellen gjør for sannsynligheten for valgresultatet, blokktrender og sannsynligheten for partier å komme over eller under sperregrensen. Fredag ble sannsynligheten for et borgerlig flertall med Høyre, Venstre, KrF og Frp beregnet til 4,9 prosent.

Grafen som levner Erna Solberg liten sjanse for gjenvalg. Fredag viste Estimite-modellen at det var 4,9% sannsynlighet for et borgerlig flertall ved valget, mens for venstresiden er det 94,8% sannsynlig med et flertall med Ap, Sp, SV, MDG og R, mens Ap, Sp og SV alene har 82,6% sannsynlighet for flertall.

– Modellen sier at hvis det hadde vært valg i dag, ville sjansen for at Erna ville fått gjenvalg vært under én prosent. Det er ikke helt komfortabelt å komme med den type tall, men den forskjellen; at de nå ligger bak venstresiden med 17 prosentpoeng, det er så voldsomt at det måtte skjedd et politisk jordskjelv, sa Bølstad på Politisk kvarter.

– Det er jo ganske oppsiktsvekkende tall. Hva er grunnen til at det ikke blir fanget opp av de mer generelle målingene? Har støy så mye å si?

– At de borgerlige partiene nå ligger dårlig an fanges jo opp, men meningsmålinger er øyeblikksbilder, så de gir ikke noe klart svar på hvor mye ting kan endre seg frem til valget. Det er derfor det er en fordel å se alle målingene i sammenheng og estimere de underliggende trendene. Det er først da vi kan si noe om hva som er mer eller mindre sannsynlige scenarier i fremtiden, utdyper Bølstad overfor ABC Nyheter.