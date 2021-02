Advokat: Trump vil ikke vitne i riksrettssaken

NTB

Tidligere president Donald Trump vil ikke vitne under ed i riksrettssaken mot ham, opplyser en av hans advokater.

Demokratene i Representantenes hus ba torsdag formelt Trump om å vitne under ed når riksrettssaken mot ham starter i Senatet neste uke.

Men det kommer ikke Trump til å gjøre, sier en av advokatene hans til en journalist fra TV-stasjonen NBC News, ifølge Reuters.

Riksrettssaken mot Trump starter etter planen i Senatet tirsdag 9. februar.

Trump anklages for å ha oppmuntret til voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger i forbindelse med stormingen av kongressbygningen 6. januar.

Han anklages også for ha undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget.

For at Trump skal kunne bli dømt, trengs det to tredels flertall i Senatet. Det forutsetter at minst 17 av de republikanske senatorene slutter seg til Demokratene, noe som ikke er ventet om ikke Republikaneres leder i Senatet, Mitch McConnell, skulle stemme for.

Donald Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020. Han ble da frikjent av det republikanske flertallet.