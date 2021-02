Flertallet er ikke enig i regjeringens vaksineprioritering

NTB

62 prosent av befolkningen mener kommuner med høyt smittetrykk bør få coronavaksiner først, ifølge en ny undersøkelse.

Kun 24 prosent støtter Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringens fordelingsstrategi, der vaksinedosene skal fordeles likt ut ifra folketall, ifølge en undersøkelse Respons Analyse har utført for VG.

Dermed er flertallet enig med byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), som har gitt sterkt uttrykk for at smittetrykket bør prioriteres.

– Min holdning er at vi må vaksinere mest der smittefaren er størst, uansett om det er Oslo eller Hitra. Da hindrer vi videre smittespredningen i landet, sier Johansen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) svarer at det foreløpig ikke kommer nok vaksiner til landet – og at dersom man skulle vaksinere innbyggerne i Oslo, måtte de ta nesten alle vaksiner fra resten av landet i en periode.

– Dette vil være risikabelt i en pandemi, fordi vi ikke vet hvor neste utbrudd vil komme. Det er fare for at flere vil bli alvorlig syke og dø totalt i landet vårt, hvis vi nå prioriterer knappe vaksiner til et av områdene med mest smitte, sier Erlandsen.

Hun sier tilgang på vaksine og ny kunnskap om vaksinens effekt og smittesituasjonen kan endre prioriteringen.