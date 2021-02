Rømmer fra partiets «Trump-kult»: – Mange av oss kommer ikke tilbake

– Hvis det fortsetter å være Trumps parti, kommer ikke mange av oss tilbake. Med mindre Senatet domfeller ham og frigjør seg for Trump-kreften, vil mange av oss ikke komme tilbake for å stemme på republikanske ledere, sier Rosario Marin som jobbet i Bush-administrasjonen. Dette er et av de siste bildene av Donald Trump idet han forlot Det hvite hus 20. januar, med kurs for Mar-a-Lago i Florida. Arkivfoto: Alex Brandon / AP / NTB

– Det republikanske partiet, slik jeg kjente det, eksisterer ikke lenger. Jeg vil kalle det kulten til Trump.

Det sier tidligere statssekretær for terrorisme og finansiell etterretning i Bush-administrasjonen, Jimmy Gurulé.

Han er en av flere profilerte republikanere som nå tar bladet fra munnen og vender ryggen til Grand Old Parti (GOP), som måtte gi tapt for Demokratenes presidentkandidat Joe Biden under presidentvalget 3. november i fjor.

Så mange som 60-70 tidligere Bush-tjenestemenn er allerede på vei ut. Flere av disse har allerede meldt seg ut av partiet og erklært seg som uavhengige.

– Med mindre Senatet domfeller ham og frigjør seg fra Trump-kreften

Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere sentrale republikanere som har fått nok av det de mener er partiets giftige Trump-fløy som gjennomsyrer deler av partiet.

Nå frykter de at partiet vil gå i Trumps felle og knytte seg til den avgåtte presidenten også i neste fireårsperiode, noe de frykter vil føre til en enda dypere splittelse.

– Hvis det fortsetter å være Trumps parti, kommer ikke mange av oss tilbake. Med mindre Senatet domfeller ham og frigjør seg fra Trump-kreften, vil mange av oss ikke komme tilbake for å stemme på republikanske ledere, advarer Rosario Marin, en tidligere regnskapsfører i Bush-administrasjonen.

Ønsker ikke Trump dømt



Stridens kjerne er den forestående riksrettssaken mot Donald Trump hvor Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen.

Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».

Under en avstemning om å stanse prosessen stemte hele 45 av 50 republikanske senatorer for dette, mens bare fem senatorer brøt ut av rekkene og stemte med Demokratene.

Det er denne motviljen mot å få Trump stilt for retten og dømt som nå skremmer medlemmer bort fra partiet. Dermed fortsetter splittelsen i partiet også etter at Trump forlot Det hvite hus 20. januar.

– Jeg forstår hvorfor folk er frustrerte

Ifølge Reuters hadde flere av tjenestemennene i det øvre sjikt av Bush-administrasjonen håpet at Trumps valgnederlag ville tvinge partiet i en annen retning. Når dette foreløpig ikke synes innen rekkevidde, har mange allerede bestemt seg for at nok er nok.

– Jeg forstår helt hvorfor folk er frustrerte og ønsker å forlate festen. Jeg har hatt den følelsen i fire år, sier Suzy DeFrancis. Hun regnes som en veteran innen det republikanske partiet, og har tjenestegjort for presidentene Richard Nixon og George W. Bush.

Trump vil hjelpe republikanerne



Under et møte mellom Trump og Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, i forrige uke, skal de to ha snakket sammen om Trumps fremtidige rolle og posisjon i partiet. Møtet blir beskrevet som «godt og hjertelig».

– I dag forpliktet president Trump seg til å hjelpe de valgte republikanerne i Representantenes hus og Senatet i 2022, sier McCarthy ifølge CBS News.

Ifølge TV-kanalen skal McCarthy ha blitt advart mot å møte Trump fordi det vil kunne fremstå som et tegn på svakhet etter kritikken han rettet mot Trump etter Kongress-stormingen.

Republikanerne står nå i en spagat mellom å ta avstand fra Trump og dermed risikere å miste Trumps millioner av kjernevelgere, og ønsket om å gjøre et godt mellomvalg, som igjen betinger at Trumps velgermasse blir mobilisert.