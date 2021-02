Justisministeren: Undersøkelse knuser myter om politireformen

NTB

Politiet hadde omtrent like mange patruljeårsverk i 2019 som i 2015. Det viser at mye av kritikken mot politireformen ikke er riktig, sier justisministeren.

Tallene kommer fram i politiets kapasitetsundersøkelse.

– Det er en gjennomgående kritikk mot politireformen om at det blir færre politifolk, ikke minst i distriktene. I tillegg blir det påstått at politiet ikke prioriterer hverdagskriminalitet. Politiets kapasitetsundersøkelse viser at disse påstandene ikke er riktige, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Undersøkelsen viser også at det er rom for forbedring. Politiarbeid på stedet står kun for 4 prosent av den totale tidsbruken til patruljene, mens det brukes 11 prosent til rapportskriving på politistasjonen.

Dette er tid brukt på å kjøre inn til tjenestestedet eller politistasjonen, transkribere avhør som er tatt opp på lyd, opprette anmeldelser og dokumentere andre etterforskningsskritt. Undersøkelsen anbefaler nye løsninger for å kutte tidt på rapportskriving.

– Dette understreker viktigheten av teknologiske forbedringer som kan gjøres for å effektivisere politipatruljens arbeid. Her har vi styrket politiet. Mye har skjedd med bruk av digitale verktøy, sier justisminister Mæland.