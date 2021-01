Trump varsler støtte: Vil hjelpe Republikanerne til å vinne mellomvalget i 2022

Ni dager etter at han sa takk for seg, leverte fra seg nøklene til Det hvite hus, for deretter å boikotte innsettelsesseremonien av Joe Biden, er Trump igjen på offensiven.

Under et møte mellom Trump og Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, skal de to ha snakket sammen om Trumps fremtidige rolle og posisjon i partiet. Møtet blir beskrevet som «godt og hjertelig».

– I dag forpliktet president Trump seg til å hjelpe de valgte republikanerne i Representantenes hus og Senatet i 2022, sier McCarthy ifølge CBS News.

Møtet fant sted på Trumps private golfklubb i Palm Beach i Florida torsdag. Trumps støtte til det republikanske partiet, også kalt GOP (Grand Old Party), kan bli avgjørende, men vil også være kontroversielt.



«Trumps popularitet har aldri vært større»

Under besøket skal de ha diskutert flere brennbare politiske spørsmål. Et av hovedtemaene er hvilken strategi republikanerne skal velge for å vinne tilbake flertallet i Representantenes hus. Her kan Trump få en sentral rolle med å vinne tilbake velgernes gunst etter valgnederlaget mot Joe Biden 3. november i fjor.

Etter møtet sendte Trumps egen organisasjon Save America PAC ut denne uttalelsen hvor de fortsatt titulerer Trump som «president»:

«President Trumps popularitet har aldri vært større enn i dag, og hans støtte betyr mer enn noen annens. President Trump har avtalt å samarbeide med leder McCarthy om å hjelpe med det republikanske partiet til å få flertall i Representantenes hus».

Trump inn i varmen igjen



Republikanerne er fortsatt splittet etter de voldsomme opptøyene på Capitol Hill 6. januar, men etter at støvet har lagt seg utenfor Kongressbygningen viser republikanerne igjen tegn til å slutte rekkene.

McCarthys besøk i Florida blir også tolket som et uttrykk for hans ønske om å skvære opp etter kritikken av Kongress-stormingen, og et signal om å få Trump inn i varmen igjen for å vinne mellomvalget i 2022, skriver The New York Times.

– En samlet konservativ bevegelse vil styrke båndene til våre borgere og opprettholde frihetene vårt land ble grunnlagt på, sa McCarthy under besøket.

Kevin McCarthys besøk i Florida blir tolket som et uttrykk for at McCarthy vil skvære opp etter kritikken av Kongress-stormingen, og ønsket om å få Trump inn i varmen igjen, noe som kan øke muligheten for å vinne mellomvalget i 2022. (AP Photo / Alex Brandon) Les mer Lukk

Kritisert for manglende lederskap



Flere i det republikanske partiet uttrykte sinne mot blant andre Kevin McCarthy for ikke å ha vist tilstrekkelig lederskap under den dødelige stormingen 6. januar, som resulterte i at blant andre USAs visepresident Mike Pence måtte evakueres da opprørerne ropte at de skulle ta livet av ham.

McCarthy erkjente at Trump hadde et ansvar for angrepet, men har også foreslått at Kongressen burde vedta en refs av presidenten framfor riksrett.

McCarthy har under hele presidentperioden vært en av Trumps nærmeste allierte, og støttet blant annet Trumps udokumenterte beskyldninger om valgjuks.

– Den radikale demokratiske agendaen må stoppes

Nå er det viktigere enn noen gang at republikanerne finner sammen og unngår full splittelse i forkant av riksrettsprosessen som startet andre uken i februar,

– Demokrater har bare fremmet en agenda som skiller oss, som å anklage en president, som nå er privat borger. For vårt lands skyld må den radikale demokratiske agendaen stoppes, sa Kevin McCarthy ifølge CNN.

Ifølge TV-kanalen skal McCarthy ha blitt advart mot å møte Trump fordi det vil kunne fremstå som et tegn på svakhet etter kritikken han rettet mot Trump etter Kongress-stormingen.

Republikanerne står nå i en spagat mellom å ta avstand fra Trump og dermed risikere å miste Trumps millioner av kjernevelgere, og ønsket om å gjøre et godt mellomvalg, som igjen betinger at Trumps velgermasse blir mobilisert.

Republikansk motstand mot riksrett



Under en avstemning i Senatet nylig valgte kun fem av 50 republikanske senatorer å si nei til partiets forslag om å stanse den nye riksrettsprosessen mot Trump. Det tyder på at partiet står relativt samlet i kampen for å hindre at en av deres egne ledere blir tiltalt og dømt.

Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen. Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».