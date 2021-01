Intens maktkamp før riksrettssaken: – McConnell ønsker å bli kvitt Trump

USA-ekspert Espen Moe tviler på at Trump blir dømt og kjent skyldig. Men én ting blir trolig helt avgjørende for om Trump overlever den alvorlige riksrettstiltalen.

– Jeg setter ikke akkurat penger på at han dømmes. Men det står på Mitch McConnell. Uten ham, blir det de samme fem senatorer som stemmer for domfellelse, men ingen flere. Og tonen fra flere republikanske senatorer har skiftet en del de siste ukene. Akkurat nå føles det som de kommer til å prøve å feie det meste under teppet, lukke øynene og gå videre, sier professor Espen Moe ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, til ABC Nyheter.

Har sluppet unna fire år med løgner og ekstreme dødstall



Et politisk drama utspiller seg nå innad i det mektige GOP. Republikanerne har gjennom fire år stått last og brast med sin politiske ledestjerne Donald Trump.

Han slapp unna riksrettsprosessen mot ham i januar 2020, og han har sluppet unna det mange mener er en katastrofal håndtering av coronapandemien, som hittil har krevd mer enn 435.000 menneskeliv i USA.

Trumps utallige løgner er vel dokumentert, men selv dette har ikke rokket ved tilliten. Både Pence og McConnell har gitt Trump frie tøyler og grønt lys.

Men etter stormingen av Kongress-bygningen på Capitol Hill har flere fått betenkeligheter. Det kan ha vært vendepunktet for republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell. Han var tidlig ute med å ta avstand fra stormingen

– Mobben ble fôret med løgner

Trump er anklaget for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen. Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».

– De forsøkte å tukle med demokratiet vårt. De mislyktes. De mislyktes. De klarte ikke å hindre Kongressen, sa McConnell dagen etter stormingen hvor visepresident Mike Pence så vidt rakk å evakuere før opprørerne fikk tak i ham.

– Mobben ble fôret med løgner. De ble provosert av presidenten og andre mektige mennesker, sa McConnell i Senatet 7. januar.

Ti dager senere gjentok McConnell sine anklager og mante til samhold i rekkene. I mellomtiden hadde han åpnet for å si ja til en ny riksrettstiltale mot sin egen president.

– De forsøkte å bruke frykt og vold for å stanse en bestemt prosess i den første statsmakt som de ikke satte pris på. Men vi fortsatte. Vi sto sammen, og sa at en rasende mobb ikke ville få vetomakt i vårt land, ikke engang den ene kvelden, sa McConnell i Senatet 17. januar.

– Han er nødt til å beholde Trump-velgerne

NTNU-professor Espen Moe mener nettopp Mitch McConnell sitter med nøkkelen for å avgjøre Trumps videre skjebne.

– McConnell kommer til å gjøre det han mener er best for det republikanske partiet. Han ønsker å bli kvitt Trump, men han er nødt til å beholde Trump-velgerne, og han ønsker ikke at partiet splittes i to. Det enkleste er å ha en permanent Trump-fløy innad i partiet, slik man i lang tid har hatt en Tea Party-fløy. Det kommer ikke til å gjøre landet noe enklere å styre verken på kort eller lang sikt, mener Moe.

Han viser til at tirsdagens avstemning om å stanse riksrettsprosessen i Senatet, hvor 55 mot 45 senatorer stemte nei, tvang McConnel til å tone flagg, men at det fortsatt er åpent hva McConnell lander på.

Dersom Trump skal bli dømt trengs to tredels flertall i Senatet. Det forutsetter at minst 17 av de republikanske senatorene slutter seg til Demokratene. Dette er det foreløpig få som tror vil skje.

– Det er Trump som er kultlederen

– Trump-fløyen virker sterk nok til at et hvilket som helst oppgjør kommer til å bli smertefullt. Frikjennes Trump, er han fremdeles en maktfaktor. Det er han som er kultlederen, og det er han som har et følelsesmessig grep på sine kjernevelgere. Ted Cruz har ikke det. Hvis Ted Cruz og Donald Trump går hver sin vei, er det Cruz, tross lang fartstid i partiet og sikker Senatsplass i Texas, som kommer til å tape, mener USA-kjenneren.

De fem senatorene som tirsdag brøt ut av rekkene og stemte for riksrett, var Mitt Romney fra Utah, Ben Sasse fra Nebraska, Susan Collins fra Maine, Lisa Murkowski fra Alaska og Pat Toomey fra Pennsylvania.

– Riksrettsprosessen er allerede død

– Riksrettsprosessen er allerede død. Dette er en stor seier for oss. Denne avstemningen indikerer at dette er over, rettsaken er over, mener Kentucky-senator Rand Paul.

Senator Rand Paul fra Kentucky mener det allerede nå er klart at Trump nok en gang vil komme helskinnet fra en riksrettstiltale. Han viser til at 45 republikanske senatorer mener riksrett mot en avgått president er i strid med den amerikanske grunnloven.

– Riksrettsprosessen er allerede død. Hvis du stemte at det var grunnlovsstridig, hvordan i all verden ville du noen gang kunne håpe å dømme noen for dette. 45 av oss stemte for at hele prosessen var grunnlovsstridig. Dette er en stor seier for oss. Denne avstemningen indikerer at dette er over, rettssaken er over, sier Rand Paul ifølge CNN.

Selv senator Susan Collins fra Maine, som stemte med Demokratene, innser nå at Trump trolig slipper unna domfellelse, og at avstemningen viser stemningen innad i partiet og dermed hvilken vei det nå bærer.

– Dette er matematikk. Jeg synes det er usedvanlig lite sannsynlig at presidenten blir dømt, mener Collins.

– Det er en potent trussel

Samtidig er presset fra Trump i kulissene fortsatt stort, noe som vil kunne påvirke utfallet.

– Vi ser at Trump truer med å straffe dem som går mot ham med å få dem stemt ut i neste Senatsvalg, det vil si i nominasjonsprosessen. Det er en potent trussel. Kanskje ikke mot fire av de fem som stemte med demokratene om riksrett, men mot mange av de andre, påpeker NTNU-professor Espen Moe.

Han mener skyldspørsmålet mot Trump er åpenbart i Trumps disfavør, men at det ikke er dette faktum som vil bli avgjørende når den endelige avstemningen i Senatet finner sted i februar.



Trump er anklaget for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen. Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».

– Han er opplagt skyldig



– Argumentet er enkelt nok: Han har aldri bedt noen om å storme Capitol eller bruke vold. Spørsmålet er kanskje i hvor stor grad han kan løsrive seg fra Donald Trump jr. og Rudy Giuliani, som kom veldig nært regelrett til å oppfordre til storming. Men det reelle spørsmålet er ikke om han er skyldig eller ikke, det er han ganske opplagt, men om republikanerne heller vil ta belastningen med å kaste ham eller belastningen med ikke å kaste ham. Den første har de klart største kortsiktige konsekvensene for partiet og for diverse enkeltsenatorer, oppsummerer USA-eksperten Espen Moe.

Han viser til at selv om Trump ikke lenger er på Twitter og andre sosiale medier, så kan han likevel slå hardt tilbake på et senere tidspunkt.

– Klarer han å holde seg i søkelyset og stiller om fire år, da er han 78 år. Det er umulig å si hva slags fysisk og mental form han er i, men Berlusconi holdt det gående til langt opp i 80-årene. Det skal et rimelig samlet republikansk parti til for å finne en kandidat de kan stoppe ham med, konkluderer Moe.

