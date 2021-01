Riksrettstiltalen mot Trump snart på vei til Senatet

NTB

USAs første riksrettssak mot en tidligere president er formelt i gang når tiltalebeslutningen mot Donald Trump blir sendt til Senatet mandag.

Det er demokraten Nancy Pelosi, speaker i Representantenes hus, som formelt sender av gårde dokumentet. Det skjer i en seremoni klokka 18.55 lokal tid (00.55 norsk tid).

I tiltalebeslutningen anklages Trump for å ha oppildnet til stormingen av Kongressen den 6. januar midt under seansen der senatorene formelt godkjente at Joe Biden ble valgt til USAs president.

Aldri før har en tidligere president blitt stilt for riksrett i USA, og det er fortsatt uenighet om grunnloven tillater det. Planen er at selve saken skal innledes andre uke i februar.

Pelosi har vært fast bestemt på å stille Trump for riksrett for andre gang, tross motstand fra en del republikanere – en motstand som ser ut til å øke.

– Dum rettssak

Flere republikanske partitopper bruker både politiske og rettslige argumenter i sin kamp mot tiltalen, samtidig som Demokratene vet at de må sikre seg støttet fra minst 17 republikanske senatorer for å få Trump dømt.

Demokratene kontrollerer halvparten av de 100 plassene i Senatet, men i en riksrettssak trengs det to tredels flertall.

– Jeg mener at rettssaken er dum. Jeg mener det virker mot sin hensikt. Det er allerede en brennende ild i dette landet, og det er som å ta en masse bensin og helle oppå, sa den republikanske senatoren Marco Rubio til Fox News.

Andre republikanere argumenterer for at Senatet ikke har myndighet til å stille en tidligere president for riksrett ettersom han nå er å regne som en vanlig borger – en privatperson.

Romney støtter riksrett

Det er imidlertid den republikanske Trump-kritikeren Mitt Romney uenig i. Han mener jussen taler for at også en ekspresident kan stilles for riksrett, og antyder at han nok en gang kommer til å stemme for at Trump er skyldig, slik han gjorde i den forrige riksrettssaken mot Trump. Han var imidlertid den eneste republikaneren som stemte for, og manglende republikansk støtte førte til at Trump ble frikjent.

Det er nå knapt to uker siden tiltalebeslutningen mot Trump ble godkjent av Representantenes hus.

Etter at den er oversendt til Senatet, skal senatorer tas i ed til riksrettsdomstolen. Det skjer etter planen tirsdag. Deretter sendes det en rettslig innkallelse til Trump, som har frist på seg til å svare fram til 2. februar. Innen denne datoen skal også Representantenes hus, som fungerer som aktorat, ha levert inn sin «etterforskning».

Trump skal svare

Innen 8. februar må Trump ha levert inn skriftlig materiell, og dagen etter er siste frist for Representantenes hus å komme med eventuelle motbevis. Deretter kan rettssaken begynne.

Det er imidlertid fortsatt uklart om det er USAs høyesterettsjustitiarius John Roberts som skal lede prosessen, slik det ville vært hvis Trump fortsatt var president.

Hvis Trump bli dømt, er det intet embete han kan avsettes fra. Men de folkevalgte kan deretter stemme over om han for all framtid skal forbys å inneha offentlige verv.