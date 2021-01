EU: Europa har igjen en venn i Det hvite hus

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er svært glad for at Donald Trump ikke får fortsette som USAs president. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

NTB

EUs ledelse uttrykker lettelse over at de snart ville ha en venn i Det hvite hus når Joe Biden erstatter Donald Trump som USAs president.

– Etter fire lange år har Europa igjen en venn i Det hvite hus. Det er et nytt daggry i USA, og EU er klar til en ny begynnelse, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen onsdag.

Hun gleder seg blant annet over at Biden har varslet at USA igjen vil bli del av Parisavtalen.

– Det er et veldig sterkt utgangspunkt for det transatlantiske forholdet, sa von der Leyen.

Vil revitalisere forholdet

Også EU-president Charles Michel uttrykte lettelse på talerstolen i Brussel.

– Dagen i dag markerer mer enn en overdragelse av makten. Det er en mulighet for å revitalisere det transatlantiske forholdet som har lidd stor skade de siste fire årene, sa Michel.

– I de årene har verden blitt mer komplisert, mindre stabil og mindre forutsigbar, tilføyde han.

Tettere samarbeid

Michel mener USA og EU først og fremst bør samarbeide tett på fem punkter, nemlig å styrke det multilaterale samarbeidet, bekjempe koronapandemien, gjenopprette økonomien, bekjempe klimaendringer og styrke sikkerhetssamarbeidet.

– Jeg vil fremsette et høytidelig forslag til den nye presidenten på hans første dag i embetet. La oss skape en ny, grunnleggende pakt for et sterkere Europa, et sterkere USA og for en bedre verden, sa EU-presidenten.