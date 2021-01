Valgkommisjon: Museveni vant valget i Uganda

Presidentkandidat Bobi Wine, som her møter pressen, tapte valget mot Ugandas sittende president, ifølge offisielle resultater. Men partiet hans kan bli det største opposisjonspartiet i nasjonalforsamlingen. Foto: Nicholas Bamulanzeki / AP / NTB

NTB

President Yoweri Museveni har sikret seg en sjette periode som president i Uganda, opplyser landets valgkommisjon.

Ifølge landets valgkommisjon vant Museveni med 58,6 prosent av stemmene, mens hans fremste utfordrer Bobi Wine fikk 34,8 prosents oppslutning. Valgdeltakelsen var på 52 prosent.

Wine (38), som også er en kjent popstjerne i Uganda, hevder at Musevenis seier skyldes fusk, og at han selv er den egentlig vinneren av torsdagens valg.

Ifølge Wine har militæret tatt kontroll over boligen hans.

– Jeg er veldig sikker på at vi slo diktatoren, sa Wine til journalister fredag.

– Folket i Uganda har overveldende stemt for nytt lederskap fra en diktatorisk til en demokratisk regjering. Men Museveni forsøker å gi inntrykk av at han leder. For en vits, sa han.

Wines parti ligger nå an til å bli det største opposisjonspartiet i nasjonalforsamlingen. Partiet ser ut til å ha vunnet åtte av ni valgdistrikter i hovedstaden Kampala.

Valgkampen har vært preget av vold og strenge koronarestriksjoner, som ifølge FN er blitt brukt til å hindre opposisjonen, og spesielt Wines tilhengere, i å drive valgkamp. Flere titall er blitt drept i sammenstøt med politiet.

Valgobservatører fra EU, FN og andre menneskerettighetsgrupper ble nektet å observere valget.

Wine har oppfordret folk til å demonstrere dersom de føler at resultatet er urettferdig. Museveni har advart om at voldelige opptøyer vil tilsvare forræderi.