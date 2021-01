Merkel vil ha strengere restriksjoner etter kraftig smitteøkning

NTB

Tyskland har registrert over to millioner coronatilfeller. Nå vil statsminister Angela Merkel ha enda strengere restriksjoner.

I løpet av siste døgn er det registrert 22.368 nye smittetilfeller og 1.113 coronarelaterte dødsfall, opplyste landets smitteverninstitutt Robert Koch Institute (RKI) fredag. Dermed er det totale dødstallet i EUs mest folkerike land oppe i 44.994.

Under et møte med partifeller i CDU noen timer før sa Merkel at hun ønsker en betydelig skjerping av tiltakene for å bremse smittespredningen.

I neste uke planlegger hun nye krisesamtaler med regionale ledere, opplyser møtedeltakere til nyhetsbyrået AFP.

Bekymret for mutert variant

Merkel skal under møtet også ha uttrykt bekymring for den mer smittsomme, muterte virusvarianten som først ble oppdaget i Storbritannia, og som har spredt seg til en rekke land.

Hun mener folk så raskt som mulig må redusere antall nærkontakter. Ifølge Der Spiegel vurderes det blant annet grensekontroller, påbud om å bære munnbind av høy kvalitet enkelte steder, og få flere folk til å jobbe hjemmefra.

I den tidlige fasen av pandemien var smittetallene i Tyskland langt lavere enn i sammenlignbare land, men landet er nå hardt rammet av den andre bølgen til tross for at landet har vært i ulike former for nedstenginger siden begynnelsen av november.

– Ikke godt nok

Barer og treningssentre har vært stengt siden november, mens butikker og skoler fulgte etter i desember.

I dag kan hver husholdning kun treffe mennesker fra én annen husholding, og folk blir bedt om å være hjemme så mye som mulig.

Men folkehelsemyndighetene mener at folk fortsatt omgås for mye, og at det er for mange unntak fra reglene.

Den nåværende nedstengingen skal etter planen vare ut januar.