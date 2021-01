Grunnlovstillegg nummer 14 kan stanse Trump

– Det Trump har gjort kvalifiserer etter alle solemerker til at 14th Amendment kan brukes mot ham. Men noen må aktivt gjøre noe for at det skal skje. Mange nok republikanske senatorer må risikere sine politiske liv, og deretter må det antagelig avgjøres i retten. Det gjør at jeg tviler, sier USA-kjenner Espen Moe. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

Kampen om å få fjernet USAs president Donald Trump allerede før Joe Biden overtar, pågår for fullt. Samtidig forsøker Demokratene å hindre at Trump kan stille som presidentkandidat om fire år.

Demokratenes leder Nancy Pelosi har bedt USAs visepresident Mike om å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget for å avsette Trump. Tillegget åpner for at visepresidenten og et flertall av regjeringsmedlemmene kan avsette presidenten ved å erklære at han ikke er i stand til å utføre sine oppgaver. Men dette har Pence ikke samtykket i.

Nå kan Demokratene imidlertid ha funnet et smutthull i Grunnloven, som ikke har vært benyttet i moderne tid. I et annet og mindre kjent grunnlovstillegg, nærmere bestemt det 14th Amendment, heter det:

«Ingen president skal ha gitt hjelp eller støtte til opprør»



I forkant av opprøret holdt president Donald Trump en tale hvor han gjentok de usanne påstandene om valgfusk. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

«Ingen person skal være senator eller representant i Kongressen, eller president og visepresident, eller inneha noe embete, sivilt eller militært, i USA, eller under noen stat, som, etter å ha avlagt en ed, som medlem av Kongressen, eller som en offiser i USA, eller som medlem av en hvilken som helst statlig lovgiver, eller som en utøvende embetsmann i en hvilken som helst stat, for å støtte USAs grunnlov, skal ha begått opprør eller opprør mot det samme, eller gitt hjelp eller støtte til fiendene».

Professor Espen Moe ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU mener det er et åpent spørsmål hvorvidt de folkevalgte i USA vil benytte seg av dette grunnlovstillegget for å stanse Trumps videre politiske ambisjoner.

– De fleste republikanerne vil at Trump skal forsvinne av seg selv

– Det han har gjort kvalifiserer etter alle solemerker til at 14th Amendment kan brukes mot ham. Men noen må aktivt gjøre noe for at det skal skje. Mange nok republikanske senatorer må risikere sine politiske liv, og deretter må det antagelig avgjøres i retten. Det gjør at jeg tviler. Dette er politiske prosesser like mye som rettslige. Verken prosessen eller utfallet er gitt, sier Moe til ABC Nyheter.

Han tror derfor det sitter langt inne, spesielt hos republikanerne som hittil har vist motvilje mot å gi Trump en kald skulder, til tross for alle hendelsene etter valgnederlaget 3. november i fjor.

– Dette er jo på mange måter ukjent land. Ingen som har vært i nærheten av å bruke denne delen av 14th Amendment i moderne tid. Magefølelsen er at de fleste republikanerne vil at problemet, det vil si Trump, skal forsvinne av seg selv, uten at man trenger å stikke frem hodet selv, påpeker Moe.

– Trump må dø, ikke fysisk, men som politisk skikkelse

USA-kjenneren mener det republikanske partiet har gjort seg avhengige av Trump og hans enorme velgeroppslutning. Nye undersøkelser viser at Trump fortsatt har bred støtte blant velgerne til tross for opptøyene mot Capitol Hill i forrige uke.

– Problemet for partiet er at de trenger Trump-velgerne. Uten dem er neste valg allerede tapt. Ironisk nok er det på mange måter Texas-senator Ted Cruz som trenger dette mest. Han har posisjonert seg som en som skal ta opp arven etter Trump i 2024, til tross for massive mengder vondt blod mellom dem i 2016. Samtidig må Trump dø, ikke fysisk, men som politisk skikkelse, for at Cruz skal ha noen sjanse. Så lenge Trump fremdeles er der, har Cruz ingen sjanse, illustrerer Moe.

Livredde folkevalgte i dekning i Kongressbygningen forbereder evakuering og bruk av gassmasker mens demonstranter prøver å bryte seg inn på Capitol Hill 6. januar 2021 i Washington. (AP Photo / Andrew Harnik)

Derfor er mener han det er vanskelig for Cruz og andre republikanerne å gi slipp på Trump nå, selv om han er mer kontroversiell enn noensinne.

– Personkulten Trump har bygget rundt seg er noe han ikke kan konkurrere mot med mindre Trump er borte, enten død, i fengsel, eller frakjent muligheten til å stille på nytt. Men samtidig kan ikke Cruz diskreditere seg selv ved å være blant dem som aktivt river ned denne samme personkultusen, for eksempel ved å bruke the 14th Amendment. Da er han uspiselig om fire år, poengterer professor Espen Moe.

– Gjelder alle som har avlagt en ed til Grunnloven og så bryter den



Ifølge Washington Post har amerikanske historikere begynt å interesse seg for det 14. grunnlovstillegget. Den amerikanske historikeren Eric Foner regnes som en av USAs fremste borgerkrigshistorikere. Han er professor ved Columbia University og forfatter av mange bøker om borgerkrigen, gjenoppbygging og Abraham Lincoln.

– Ingen hadde virkelig hørt om dette, bortsett fra folk som meg som studerte denne tiden. Teksten gjelder alle som har avlagt en ed til grunnloven og deretter bryter den. Det er ganske enkelt, sier professoren.

Han forteller at historikerkolleger de siste dagene har stilt det samme spørsmålet: «Ville ikke lovteksten gjelde her hvis Trump er skyldig?»

Den anerkjente historikeren beskriver oppløpet mot Kongressen i USA slik:

– Denne pøbelaksjonen var uten sidestykke. I likhet med alle andre måpte jeg da jeg så dette. På den annen side er det ikke enestående. Det representerer noe dypt forankret i den amerikanske opplevelsen, som faktisk er fiendtlighet mot demokrati, sier Eric Foner ifølge Nathional Geographic.

Forsker: – Jeg anser dette for å være nærmest utelukket

Seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde.

Seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, er statsviter med spesialkompetanse på amerikansk politikk. Han sier dette om muligheten for å bruke det 14. grunnlovstillegget mot Trump.

– I prinsippet kunne Representanthuset og en domstol hindre Trump i å stille igjen gjennom 14. grunnlovstillegg. Men dette er upløyd juridisk mark, både i forhold til prosess og jussen som inngår. Tillegget inneholder heller ingen mekanisme for å avsette ham. Ergo er det som virkemiddel nå den minst farbare veien. Jeg anser dette for å være nærmest utelukket, skriver Mjelde i en epost til ABC Nyheter.

Han regner det også som helt usannsynlig at Biden-administrasjonen vil foreslå endringer i Grunnloven for å demme opp for presidenter a la Trump i fremtiden, slik at de kan avsettes tidligere.

– Å endre Grunnloven er en svært dårlig ide

– Hvorfor skulle en endre Grunnloven? Jeg har ikke hørt det nevnt en gang, i denne sammenheng. Riksrett er et mer enn godt nok virkemiddel. Men riksrett forutsetter en politisk konsensus om å ta den i bruk som ikke finnes per nå. Det er meningen at det skal være vanskelig å fjerne en sittende president, understreker Mjelde.

USA-eksperten mener også det er liten sjanse for at det 25. grunnlovstillegget vil bli tatt i bruk for å få Trump ut av Det hvite hus før han formelt er avsatt 20. januar.

– Å endre Grunnloven for å lette det, er en svært dårlig ide. Grunnloven er designet for å virke tregt, så en ikke får overilte vedtak i en opphetet politisk krise. For øvrig er det også tvilsomt om 25. grunnlovstillegg kan tas i bruk, fordi det er designet for en president som ikke kan gjøre jobben sin på grunn av et fysisk illebefinnende eller mentalt sammenbrudd, påpeker Hilmar Mjelde.