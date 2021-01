Anne Haabeth Rygg ny gruppeleder i Oslo Høyre

NTB

Anne Haabeth Rygg ble mandag kveld valgt til ny leder av Oslo Høyres bystyregruppe. Hun fikk 22 stemmer, mens de resterende elleve stemte blankt.

– Det var et møte preget av det alvoret som ligger over saken, men jeg er glad for at vi klarte å gjennomføre det i en respektfull tone. Dette har vært tøft for mange, sier Haabeth i en uttalelse.

– I tiden som kommer vil jeg tilrettelegge for best mulig samarbeid i gruppen og at vi kan legge denne prosessen bak oss så fort som mulig. Det håper jeg vi skal klare, jeg skal i hvert fall gjøre mitt, sier den nyvalgt gruppelederen.

Øystein Sundelin trakk seg mandag som leder av gruppa etter et mistillitsforslag som skulle blitt behandlet mandag kveld.

Mistillit

Det skal ha vært Rygg, som til nå har vært nestleder i gruppa, og tidligere gruppeleder Eirik Lae Solberg som har ført an i kampen for å få vraket Sundelin.

I utgangspunktet stilte åtte av de 15 faste representantene i gruppa og ti vararepresentanter seg bak mistillitsforslaget, som ble offentlig kjent fredag. Senere skal ytterligere fem gruppemedlemmer ha sagt at de støttet forslaget. Det vil si at 23 av 33 i gruppa ville vrake Sundelin.

Sundelin mister også plassen som partiets fraksjonsleder i byutviklingutsvalget. Her tar Hermann Kopp fram til Høyres gruppe foreslår en ny utvalgsleder i byutviklingsutvalget i bystyrets møte 27. januar.

– Fortsatt utfordringer

– Jeg ser fortsatt utfordringer, sier Heidi Nordby Lunde (H).

– Det har vært en krevende kveld, men jeg er glad for at gruppen kom fram til en løsning som gjør at vi kan gå videre, sier leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, i en uttalelse.

– Jeg ser fortsatt utfordringer, det viser også stemmetallene, og det er min oppgave som leder i Oslo Høyre å bidra til å løse disse. Det skal vi klare, sier hun.

Nicolai Øyen Langfeldt er valgt til nestleder for bystyregruppen. Langfeldt fikk 27 stemmer, mens sju stemte blankt, ifølge Avisa Oslo.