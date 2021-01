Per Sandberg kan bli listetopp for Liberalistene i Hordaland

Tidligere statsråd Per Sandberg kan bli listetopp for Liberalistene.

NTB

Sammen med Jan Vindenes er tidligere Frp-statsråd Per Sandberg en het kandidat til å bli Liberalistenes listetopp i Hordaland i stortingsvalget i september.

– Det er to gode kandidater som skjønner Vestlandet. Sandberg kan også Stortinget inn og ut. Vi ønsker å få fokus på politikken vår og vise at vi har noe å fare med, noe han kan bidra med, sier talsperson for partiet i Vestland, Fredrik Jomark, til Bergens Tidende.

Den tidligere nestlederen, stortingsrepresentanten og statsråden meldte seg ut av Frp og stilte seg til disposisjon for Liberalistene i september i fjor.

– Jeg vurderer sterkt å komme meg over til Bergen, sier Sandberg til BT.

Liberalistene fikk 0,2 prosent av stemmene i Hordaland i stortingsvalget i 2017.