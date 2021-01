Oslo Høyre-representanter vil ha «en tredje vei»

NTB

Rygg var blant dem som gikk i bresjen for mistillitsforslaget mot Sundelin som endte med at han mandag trakk seg, bare noen timer før forslaget skulle behandles på et møte i bystyregruppa mandag kveld.

– Jeg trekker meg. Jeg vil at Oslo Høyre skal ha en åpen og god diskusjon som fordrer at jeg nå setter partiet først og tar mitt navn bort fra bordet. Det er av respekt for Oslo Høyre som har gitt meg så mange muligheter over mange år, sier Sundelin til Dagbladet.

Dermed er hans dager som heltidspolitiker i Oslo trolig talte.

I utgangspunktet stilte åtte av de 15 faste representantene i gruppa og ti vararepresentanter seg bak mistillitsforslaget, som ble offentlig kjent fredag. Senere skal ytterligere fem gruppemedlemmer ha sagt at de støttet forslaget. Det vil si at 23 av 33 i gruppa ville vrake Sundelin.

Kritiske til prosessen

Men blant de sju faste bystyrerepresentantene som ikke undertegnet mistillitsforslaget, er flere mildt sagt kritisk til prosessen.

– Hjertet mitt blør. Jeg har null tillit til dem som står bak denne prosessen, sier en av dem til NTB.

Vedkommende ønsker ikke navnet sitt på trykk. Det gjør heller ingen andre av dem NTB har snakket med mandag. Men alle sier omtrent det samme: Prosessen som ble satt i gang i forrige uke for å fjerne Sundelin, har vært uryddig, unødvendig og brutal.

– Det er ikke sånn vi gjør det i Høyre, slår en av dem fast.

Mistillitsforslag

Det skal ha vært tidligere gruppeleder Eirik Lae Solberg og nestleder Anne Haabeth Rygg som har ført an i kampen for å få vraket Sundelin. Som nestleder er Rygg nærmest til å rykke opp som gruppeleder.

Men det er en uklok løsning, mener de NTB har snakket med.

– Jeg sitter igjen med en sterk følelse av at det er noen som manipulerer veldig her. Det er svært uheldig. Det at de har kjørt en så tøff prosess, har i praksis delt bystyregruppa i to, sier et mangeårig medlem av gruppa.

– Hvis det skjer, blir de neste årene et helvete, sier en annen.

De NTB har snakket med, ber i stedet Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde om å finne en «tredje vei», med andre ord finne en helt ny kandidat til ledervervet.

– Det er utfordringen Heidi Nordby Lunde får i fanget i kveld, sier en av dem.

Rygg: – Lei meg

Flere peker på at en forsoning fram mot høstens valg kun kan skje dersom en «uavhengig» kandidat får ledervervet.

Anne Haabeth Rygg er blitt forelagt kritikken og svarer dette til NTB:

– Vi har varslet gruppa i henhold til lover og regler i partiet. Vi har varslet gruppeleder, fylkesleder og fylkessekretær før forslaget ble sendt ut. Vi la fram et forslag med et klart flertall, i håp om at det ikke skulle bli en stor sak i mediene. Jeg er lei meg for at saken har fått dette omfanget, sier hun.

– Tynn suppe

I mistillitsforslaget anklages Sundelin blant annet for å ha etablert en ukultur, holdt informasjon tilbake og fortalt usannheter for å få voteringer og beslutninger til å gå i sin favør.

– Dette er tynn suppe. Det er ingenting i anklagene som skulle tilsi et mistillitsforslag, sier en av dem NTB har snakket med.

Selv har Sundelin kategorisk avvist anklagene. Et tilsvar er satt på trykk i Aftenposten.

Fylkesleder Heidi Nordby Lunde sier til Dagbladet at saken kunne blitt håndtert på en annen måte, men at hun har stor respekt for Sundelins beslutning om å trekke seg.

– Det gir partiet mulighet til å finne en annen løsning og bygge laget og vinne valget 2023, sier hun.