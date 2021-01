Melania Trump «skuffet» over voldsbruken

USAs førstedame Melania Trump er skuffet over voldsbruken til demonstrantene som stormet Kongressen i forrige uke. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs førstedame Melania Trump er skuffet over voldsbruken under stormingen av Kongressen, men kaller samtidig personangrepene mot henne for skammelige.