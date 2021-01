Regjeringen advarer opposisjonen mot å la permitteringsordningen ese ut

NTB

Regjeringen er forberedt på å forhandle om endringer i permitteringsreglene, sier statsminister Erna Solberg. Men hun advarer mot for offensive ordninger.

Frp er innstilt på gå sammen med Ap, Sp og SV for å forlenge permitteringsperioden.

Dermed er det er flertall på Stortinget for å forlenge permitteringsperioden ut over de 52 ukene som gjelder nå, melder VG.

Med det risikerer regjeringen å bli overkjørt.

Jobber med endringer

Statsminister Erna Solberg (H) opplyser at de jobber med forslag til endringer i permitteringsordningene så vel som de andre kompensasjonsordningene som er innført for å dempe de økonomiske følgene av coronapandemien.

– Vi kommer til å fremme forslag til Stortinget på disse kompensasjonsordningene. Så er vi forberedt på å forhandle, sier hun til NTB.

Hun svarer ikke på spørsmål om når regjeringens nye forslag legges fram. Solberg påpeker at hun leder en mindretallsregjering og dermed er forberedt på at det kommer andre forslag fra opposisjonen som kan få flertall.

Møte mandag

Bransjeorganisasjonen Virke frykter opptil 18.000 flere permitterte i januar, mens NHO anslår mellom 10.000 og 12.000 permitteringer i privat sektor.

I desember var det over 60.000 permitterte i Norge, ifølge Dagens Næringsliv.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han har tatt initiativ til et digitalt møte mellom partiene allerede mandag ettermiddag.

– Målet er å få med flertallet på Stortinget på å forlenge permitteringsperioden til 1. juli, slik at både de permitterte og bedriftene får sikkerhet for at ordningen videreføres så lenge coronatiltak reduserer driften. Vi fremmer tjue forslag som vil sikre dette, sier han.

Justere tilbake

Dersom situasjonen i arbeidsmarkedet skulle bli normalisert, så kan man justere perioden tilbake, ifølge Støre.

Statsminister Erna Solberg advarer opposisjonen mot å la coronastøtteordningene ese ut.

– Men jeg håper at alle partier tar inn over seg dette: Når vi har bedt fagfolk på økonomi om råd, så har de advart mot for offensive permitteringsordninger og for omfangsrike kompensasjonsordninger, sier hun.

Hun viser til utvalget ledet av økonomiprofessor Steinar Holden som har sagt at gode permitteringsordninger gjør at det tar lenger tid for folk å komme tilbake i ordinært arbeid.

Solberg ber opposisjonen om å dele håpet om at smitten er mer under kontroll i april-mai og at mange bedrifter kan drive mer som normalt da.