Tybring-Gjedde: – Trump er i mental ubalanse

Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde er skremt over Donald Trumps oppfordring til demonstrantene.

I en tale onsdag ettermiddag, norsk tid, oppfordret president Donald Trump sine supportere til å demonstrere utenfor Kongressen i Washington. Det utløste kraftige opptøyer, som førte til at demonstrantene tok seg inn i kongressbygningen.

Der oppsto det konfrontasjoner mellom politiet og aggressive demonstranter, og minst fire personer ble drept.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) var en av mange som reagerte på de dramatiske bildene fra USA.

Onsdag 20. januar må avtroppende president i USA Donald Trump overlate Det hvite hus til valgvinner Joe Biden.

– Jeg er helt skrekkslagen etter det jeg så og hørte. Det virker på meg som om Donald Trump per i dag er i mental ubalanse. Helt siden valgnederlaget har han, eller hans tilstand, blitt gradvis verre og verre. Og oppfordringen til å gå mot kongressbygningen, eller demonstrere i Washington, skremmer meg, sier Tybring-Gjedde til NRK.

– Hisset opp massene

Tybring-Gjedde var tidlig ute med å gratulere Joe Biden med valgseieren i november. Han var imidlertid ikke overrasket over at Trump nektet å godta nederlaget.

Han spør seg nå om Trump burde gå av med en gang, eller om presidenten burde sitte en uke til. På spørsmål fra NRK om Trump har skyld i onsdagens opptøyer, svarer Tybring-Gjedde:

– Det er alltid individer som begår handlinger som har ansvaret, til syvende og sist. Men det er ikke noe tvil om at Trump har hisset opp massene, oppildnet massene, til å forsvare hans feilaktige påstander om at han vant valget.



Onsdag tok Trump-supportere seg inn i kongressbygningen i Washington.

Ved to anledninger har Frp-politikeren nominert Trump til fredsprisen. Til TV 2 sier Tybring-Gjedde at nominasjonen står seg, men at han ikke bør få prisen nå.

– Her må man skille snørr og barter. Fredsprisnominasjonen var isolert for fredsavtalen han fikk til i Midtøsten. Men det han har vist i etterkant av valgnederlaget, mener jeg viser en mental ubalanse. Dette er ikke tidspunktet for å få fredsprisen, og han får den ikke heller, sier han til TV-kanalen.

– Tar feil



Ap-politiker Anniken Huitfeldt er uenig med deler av Tybring-Gjeddes uttalelser.



«Frps utenrikspolitiske talsmann Chr. Tybring-Gjedde tar feil når han hevder på @nrknyheter at Trump plutselig har blitt mentalt svekket. Trump har aldri godtatt noe nederlag, og sa han ikke ville godta det dersom han tapte presidentvalget i 2016», skriver hun på Twitter.

Statsminister Erna Solberg kalte opptøyene for uakseptable.

– President Trump har ansvaret for å stoppe dette. Skremmende bilder, og utrolig at dette er USA, skrev hun på Twitter onsdag kveld.



Ap-politiker Anniken Huitfeldt er uenig med deler av Tybring-Gjeddes uttalelser.

– Trump går i skam

En rekke norske politikere har fordømt opptøyene i den amerikanske hovedstaden. SV-leder Audun Lysbakken omtaler det som «et skammelig angrep på demokratiet».

– Det er til denne avgrunnen trumpismen fører. Fire år med stadig mer autoritære tendenser ender nå i et voldelig forsøk på å stoppe godkjenningen av et demokratisk valg. Det ligner et kuppforsøk når de folkevalgte hindres i å gjennomføre det folket har bestemt i et fritt valg, skriver Lysbakken i et innlegg på Facebook.

Også Frp-nestor Carl I. Hagen reagerte på de dramatiske scenene som utspilte seg i og utenfor kongressbygningen.

– Donald Trump går i skam, sier Hagen til Dagbladet.