Forskjellen på politiets håndtering av Black lives matter-protester og stormingen av Kongressen i USA har fått flere til å reagere.

– Kontrasten mellom politistyrkenes reaksjon på stormingen av Capitol på onsdag og undertrykkelsen av fredelige protester i fjor sommer er ikke bare sterk – den er svart på hvitt, skriver The Guardian.

Black lives matter-demonstrantene utenfor det hvite hus i fjor sommer gjorde ingen forsøk på å bryte seg inn, men politistyrkene som preget gatene i USA den gangen var langt bedre rustet enn i går, da Trumps demonstranter stormet Kongressen.

US Capitol-politiet maktet ikke å stå imot demonstrantene som stormet Kongressen onsdag. Les mer Lukk

Bilder av hvordan gårsdagens demonstranter ble behandlet har fått flere til å reagere.

– Alle ville blitt skutt

Stand-up komiker og skuespiller, Kevin Hart, er blant flere som har tatt til sosiale medier.

– Hvis disse menneskene var svarte hadde de alle blitt skutt, skriver Hart på Instagramprofilen sin.

– Dette er respektløst overfor alle fargede mennesker, fortsetter han.

Flere profiler fra NBA (Nord-Amerikas største basketballiga journ.anm.) har også tatt til orde om forskjellsbehandlingen.

Slik så det ut utenfor Lincoln Memorial i juni, da black lives matter-protestanter protesterte. Les mer Lukk

Isaiah Thomas mener rettshåndhevingen ville vært annerledes om dette hadde vært en Black lives matter-protest, skriver TMZ.

Ifølge TMZ skal også den amerikanske fotballspilleren, Dez Bryant, ha uttalt seg.

– Jeg bare lurer på hvor elektrosjokkvåpnene og tåregassen er? Dette er bare en tanke, jeg promoterer ikke vold eller kaos, men svarte mennesker ville aldri ha kommet ut av dette i live, sier Bryant.

Politiet får hets

Torsdag skriver NTB at flere kongressmedlemmer krever gransking av politiets håndtering av opptøyene onsdag, da hundrevis av opprørere stormet kongressbygningen.

Tidligere politisjef fra Florida, Val Demings, sier til MSNBC at det var åpenbart at politiet var underbemannet, og at det ikke så ut til at de hadde noen plan for å hanskes med tusener av demonstranter som kom til Kongressen etter å ha blitt oppildnet av Trumps påstander om et rigget valg.

Demokrat Tim Ryan fra Ohio mener det bør skje endringer i ledelsen i US Capitol-politiet.

– Jeg mener det er ganske klart at mange kommer til å være uten jobb veldig, veldig snart, fordi dette er flaut for presidenten, opprøret og kuppforsøket, sier han.

Han synes hendelsene viser mangel på profesjonell planlegging av hva man visste kom til å skje.